MÚSICA Os 50 melhores álbuns nacionais de 2025 pela editoria Cultura +, da Folha de Pernambuco O ano de 2025 rendeu uma safra potente de importantes discos no mercado fonográfico brasileiro

Em 2025, a música brasileira reafirmou sua força, mantendo o País como um dos polos criativos mais efervescentes do mundo, através de uma produção que equilibrou o resgate das raízes ancestrais com a inovação tecnológica e estética.

O ano foi marcado por lançamentos que apresentaram um mosaico potente e diverso, consolidando nomes da música pop, passando pelo piseiro, pelo samba com doses de experimentalismo, as vozes da periferia falando e cantando mais alto, o rap e o afrobeat brasileiros servindo como plataforma para discursos de afirmação e resistência.

A música nacional não apenas ocupou lugar cativo nas plataformas digitais, mas também reafirmou seu papel social e artístico na cultura global.

A editoria Cultura +, desta Folha de Pernambuco, selecionou os 50 álbuns nacionais que mais nos chamaram a atenção em 2025. As listas a seguir – com os 10 melhores e, na sequência, os demais 40 álbuns – estão em ordem alfabética.



Os 10 primeiros (em ordem alfabética)

“AFIM”, Zé Ibarra

Em seu segundo álbum solo, "AFIM", o carioca Zé Ibarra (um dos quatro “Bala Desejo”) vai além da vibe intimista do antecessor, “Marquês, 256”, ampliando o leque de colaborações ao seu trabalho, ao gravar nomes como Maria Beraldo, Sophia Chablau, Tom Veloso, (parceiro da banda Dônica), Dora Morelenbaum e outros.



“AVIA”, Josyara

Com produção de Josyara e Rafael Ramos, “AVIA” é um álbum que reflete sobre o caminhar e o atravessar ciclos e é recheado de trocas e parcerias. A cantora, compositora e exímia violonista baiana traz para “AVIA” Pitty e Chico Chico, composições em parceria com Liniker, Juliana Linhares, Iara Rennó e releituras de canções de Anelis Assumpção e Cátia de França.



“Branco”, Douglas Germano

Uma das vozes mais originais do samba contemporâneo, o compositor e instrumentista paulista apresenta, em “Branco”, sambas densos e inventivos, profundos e viscerais, expandindo as texturas do gênero tradicional com camadas de percussão e vozes que flertam com o pop e a espacialidade sonora.

Douglas Germano explora temas sociais e cotidianos com lirismo e crítica e vem com importantes parcerias nas composições, como Luiz Antonio Simas, Roberto Didio, Fábio Peron e Márcia Fernandes.



“CARO Vapor II - qual forma de pagamento?”, Don L

O rapper cearense lançou, em junho, seu álbum mais ambicioso: em “CARO Vapor II - qual forma de pagamento?”, Don L propõe uma nova estética para o rap brasileiro, exalta o Sul global e recorre às riquezas da cultura nacional para refletir sobre os custos de viver e sonhar em meio a um cenário social historicamente adverso.



“CARRANCA”, Urias

É o terceiro álbum da artista mineira e marca uma virada estética e conceitual de seu trabalho, mergulhando na ancestralidade afro-brasileira, apontando questões como identidade, resistência e liberdade.

O álbum usa a figura da carranca – tradicional amuleto utilizado para afastar maus espíritos – como metáfora de proteção, força e percurso de autoconhecimento, e combina sonoridades que vão do rap, R&B e jazz à percussão eletrônica e elementos ritualísticos, criando um território sonoro inovador e multifacetado.

“CARRANCA” tem colaborações de Criolo, Don L, Major RD e Giovani Cidreira e recupera uma composição inédita de Hyldon, ampliando a dimensão narrativa e a riqueza musical do álbum.



“Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer”, BK’

Em ‘’DLRE’’, o rapper carioca BK’ une diferentes gerações (e gêneros) da música brasileira. O artista incorpora samples de Djavan, Evinha, Fat Family, e entre outros artistas, nas letras de autocuidado e autoafirmação do disco. Ele também convida nomes contemporâneos como FYE, Luedji Luna e Pretinho da Serrinha, demonstrando a força colaborativa do hip hop.

“Divina Casca”, Rachel Reis

Chegando ao segundo álbum, a jovem cantora de Feira de Santana (BA) Rachel Reis imprime maior potência ao seu som, com maior presença das percussões baianas, mas, sem perder a pegada pop, se dividindo entre um repertório ora lírico, com letras falando de experiências pessoais, ora com um ar tropical, convidando o ouvinte à dança e ao balanço.



“Nenhuma Estrela’’, Terno Rei

"Nenhuma Estrela’’ é o melhor trabalho do quarteto paulistano. Com riffs de guitarra e arranjos de sintetizadores que causam arrepios, disco exibe amadurecimento e consolida o grupo como uma das maiores bandas do rock alternativo brasileiro - quiçá a melhor. A colaboração inédita dentro do disco trouxe Lô Borges, em ‘’Relógio’’, expandindo sonoridade para além do indie brasileiro.

“O Mundo Dá Voltas’’, BaianaSystem

O quinto álbum de estúdio dos baianos é diferente de tudo que o grupo apresentou ao público até aqui. Baiana System integra ritmos latinos e caribenhos às suas raízes baianas em uma sonoridade mais otimista. ‘’O Mundo Dá Voltas’’ reúne participações de artistas como Anitta, Emicida, Gilberto Gil, Seu Jorge e Pitty.

“Pelos Olhos do Mar”, Daúde e Lia de Itamaracá

A parceria inédita entre Daúde e Lia de Itamaracá é uma celebração à ancestralidade, à presença feminina e à diversidade da música brasileira. Gravado sob a direção de Pupillo e Marcus Preto, e lançado pelo Selo Sesc, “Pelhos Olhos do Mar” promove o encontro de duas trajetórias em um diálogo orgânico e potente.

Com composições de Emicida, Chico César, Céu e Buhr, além de releituras emocionantes de clássicos, o álbum navega pelo bolero, ciranda, coco e canção urbana, transitando tanto pela força ritualística da cultura popular quanto pela modernidade na expressão e arranjos, ressaltando o poder coletivo e a cumplicidade criativa entre as duas artistas.



+ outros 40 álbuns (em ordem alfabética)

''Amor'', Lupe de Lupe

Com 15 anos de carreira, a banda mineira Lupe de Lupe ficou conhecida na cena independente por experimentações sonoras ligadas ao punk progressivo, também sendo associados ao termo-gênero mpb-bagunça. O sétimo disco do grupo, ''Amor'', reúne apenas quatro faixas, mas tendo ao todo aproximadamente 43 minutos.

O álbum encerra com a ótima ''Redenção (Três Gatos e um Cachorro)'', a menor canção do trabalho, com 9 minutos e 47 segundos.

“Areia e Voz”, Tori

Depois de estrear seu primeiro álbum solo, “Descese” (2023), que lhe rendeu a indicação ao Prêmio Multishow de 2023, a sergipana Tori apresenta mais o álbum “Areia e Voz”, com dez faixas inéditas e participações de artistas como Nina Maia, Julia Guedes, Guilherme Lirio, Francisca Barreto e Bernardo Bauer.



O álbum tem uma sonoridade onírica, melodias delicadas que acompanham o timbre agudo e marcante da cantora, com instrumentação que se destaca com coros, pianos e cordas e violino, com arranjos dignos de trilhas de cinema. Todas as músicas faixas tratam da relação entre o eu lírico, a “voz”, e as mudanças do tempo e do espaço, representadas pela “areia”, que é ao mesmo tempo densa e leve e levada pela força do vento.

“Baile à la Baiana”, Seu Jorge

Com as colaborações dos soteropolitanos Peu Meurray e Magary Lord, Seu Jorge concebeu um disco que é pura celebração da música preta dançante brasileira: Bahia e Rio de Janeiro dão régua e compasso para a afinada mistura entre funk, soul, semba, chula e o que mais couber nesse baile "afropop".





“big buraco”, Jadsa

O que mais impressiona é saber que “big buraco”, de Jadsa, foi gravado em pouco mais de uma semana. No álbum, a baiana reconfigura a MPB, com uma mistura de samba, soul, reggae e indícios de jazz, resultando em um som orgânico e acessível, sem perder a profundidade emocional.

Transitando entre temas solares e momentos de crítica sutil ao Brasil atual, como no desdobrar simbólico da faixa-título, que abre fissuras sobre contradições sociais e afetivas, “big buraco” evoca uma MPB renovada, mas que também recorre a groove clássicos, antigos, repensados.



“Boas Novas”, Zeca Veloso

É a estreia solo do segundo filho de Caetano Veloso, que afirma sua voz própria dentro da MPB, misturando intimidade emocional, herança familiar e sensibilidade espiritual numa narrativa musical coesa e envolvente.

Em dez faixas, o disco percorre diferentes atmosferas sonoras, do samba e do pop ao uso delicado de arranjos orquestrais, com uma sensibilidade lírica que ecoa tanto tradições brasileiras quanto profundas inquietações pessoais.

Na faixa de abertura, “Salvador”, ele reúne as vozes de sua família – o pai, Caetano, e os irmãos, Moreno e Tom. Também há colaborações de Xande de Pilares e Dora Morelenbaum. “Boas Novas”, em especial, se destaca pela riqueza de texturas e pela maneira como Zeca constrói um caminho sonoro que não nega o DNA, mas, ao mesmo tempo, procura por algo distintamente seu.





“Caetano e Bethânia Ao Vivo”, Caetano Veloso e Maria Bethânia

Registro da turnê histórica que reuniu os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, depois de quase meio século, o álbum, lançada em maio, está indicado ao Grammy 2026 na categoria de “Melhor Álbum de Música Global”.

O disco reúne 33 faixas gravadas ao vivo durante shows pelo Brasil, a maioria delas, de autoria de Caetano e versões de clássicos como “Filhos de Gandhy” (Gilberto Gil) e “Gita” (Raul Seixas), além da inédita “Uma Baiana” composta por Caetano especialmente para a turnê.

O repertório transita entre momentos de cumplicidade fraternal e diálogos com a história da música brasileira, fazendo do álbum uma celebração da trajetória artística dos dois e da própria Música Popular Brasileira.







“CAMINHOS SELVAGENS”, CATTO

Após oito anos do seu último álbum de inéditas, a artista gaúcha Catto apresenta um disco que jus a sua personalidade potente, com sonoridade rock’n’roll ruidosa, guitarras distorcidas, baterias, beats, pianos e arranjos de cordas. Com produção assinada por Catto, Fabio Pinczowski e Jojô Inácio, neste novo trabalho, Catto se reencontra criativamente enquanto vive sua transição de gênero.

Com influências na música de artistas como Maysa, Marília Mendonça e PJ Harvey, a artista marca seu empoderamento de gênero em um disco de amor – sentimento universal – com os detalhes e as sutilezas das suas experiências.

“Canções do Velho Mundo”, Teago Oliveira

Em ''Canções do Velho Mundo'', Teago Oliveira (Maglore) realiza o segundo álbum de carreira solo que parece ter o propósito de reunir as inquietações do baiano. As reflexões do cantor e compositor atravessam temáticas de amadurecimento, pertencimento, saudade e relacionamentos.

“Céu de Giz - Lô Borges convida Zeca Baleiro”, Lô Borges e Zeca Baleiro

O último álbum em vida do cantor e compositor mineiro Lô Borges, “Céu de Giz – Lô Borges convida Zeca Baleiro”, o sétimo de músicas inéditas desde 2019, marcou o ocaso do artista e acabou se tornando um disco de tributo eterno. No álbum, Lô apresenta um convidado especial, o cantor e compositor Zeca Baleiro, que escreveu as letras das 10 faixas do trabalho.

Tudo começou numa tarde em que Lô, compositor insaciável, criou uma melodia em seu violão e, como que num insight, a imagem de Zeca Baleiro lhe veio à cabeça. Zeca ficou surpreso, mas amou o convite e escreveu as letras pensando no universo de Lô Borges. Depois das canções compostas, Lô chamou Zeca para cantar em cinco delas, “Santa Tereza”, “Olhos Cansados”, “Céu de Giz”, “Donos do Mundo” e no primeiro single “Antes do Fim”. O contraste das vozes, aguda e grave respectivamente, deu um colorido especial para essas faixas.

“Coisas Naturais’’, Marina Sena

No novo álbum, Marina Sena mostra que seus hits grudam na cabeça do público por mérito. O timbre singular da mineira aposta na música pop (com batidas eletrônicas) encontrando canções românticas sobre desejo, paixão, obsessão e receio, mas sem deixar de lado a brasilidade de ritmos como funk, reggae, samba-rock, MPB e bossa nova.







“Colinho”, Maria Beraldo

O ousado segundo álbum da catarinense Maria Beraldo reafirma seu lugar como uma das mais inventivas e provocadoras artistas da música brasileira contemporânea. No disco, ela trajeta entre o pop, funk, jazz, samba, eletrônico e experimentalismo.

Nas 11 faixas do álbum, ela constrói uma narrativa íntima e visceral sobre sexo, desejo, identidade e representatividade queer. Com produção dividida com Tó Brandileone e participações de nomes como Zélia Duncan, Ana Frango Elétrico e Negro Leo, o disco mescla arranjos acústicos e eletrônicos com letras que brincam com linguagem e afetos, navegando entre texturas dissonantes e groove impactantes. Um álbum que abraça tanto o experimental quanto o íntimo.



“Contato”, Pelados

''Vamos acabar com a MPB''. Esse é o primeiro verso do terceiro disco da banda paulista Pelados, ''Contatos'', lançando para o espaço sideral, segundo eles. O grupo de indie rock faz questão de relembrar o público o quão provocativo eles são capazes de ser. O novo trabalho mantém as letras diretas e os arranjos cada vez mais mirabolantes.

“Corta Quebranto’’, Roça Nova

Com sonoridade marcante, os mineiros do Roça Nova apresentam o melhor do "caipigroove’’ no plural "Corta Quebranto’’, combinando o rock rural, a música caipira e os ritmos regionais (afrolatinos, baião, samba e jazz mineiro). O álbum inclui travessias para além das fronteiras de Minas Gerais, como na encantadora ‘’Caipora’’, ao lado da pernambucana Banda de Pau e Corda, e na cativante ‘’Gavião Cigano’’, com a colaboração do capixaba André Prando.

“Dominguinho”, João Gomes, Jota.pê e Mestrinho

O álbum de Jota.pê, João Gomes e Mestrinho, ''Dominguinho'', é uma das melhores colaborações do ano. A união entre a sanfona de Mestrinho, o violão de aço de Jota.pê e a voz de João Gomes exala brasilidade. O repertório de 12 faixas foi gravado no Sítio Histórico de Olinda, sem ensaio prévio, com as participações de Vanutti no violão e Gilú Amaral na percussão.

''Dominguinho'' venceu o Grammy Latino deste ano como Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

“EITA”, Lenine

O álbum representa o retorno do artista a um disco de inéditas depois de uma década. Em “EITA”, Lenine reafirma sua ligação profunda com suas raízes nordestinas, sendo “a nação nordestina” a grande homenageada.

O álbum faz um trajeto íntimo, pessoal e afetivo em Lenine, mas, é também, uma celebração coletiva, marcado por colaborações de Maria Bethânia, Maria Gadú, Siba, entre outros. “EITA” também gerou uma obra audiovisual imersiva, unindo uma estética visual e musical em uma narrativa que reflete afetos, ancestralidade e a pluralidade do Brasil contemporâneo.



“Esperando Sentado, Pagando pra Ver”, Papôla

A banda pernambucana Papôla, formada por Pedro Bettin, Beró e Matheus Dalia em 2024 no Recife, é uma das gratas surpresas do ano. O disco de estreia ''Esperando Sentado, Pagando Pra Ver'', percorre o jazz fusion, city pop até o rock experimental, apostando em melodias cativantes, refrãos fortes e uso de sintetizadores.

O trio original se juntou com os músicos Guilherme Calado, Saulo Nogueira e Kildare Nascimento para a realização do trabalho. Neste ano, a Papôla foi uma das cinco bandas brasileiras selecionadas por voto popular para o Pitching Show da Rio2C, se apresentando para nomes importantes da indústria musical.

“Handycam”, Sophia Chablau e Felipe Vaqueiro

A parceria entre Felipe Vaqueiro e Sophia Chablau rendeu o disco ''Handycam'', um manifesto de 11 faixas autorais. A dupla explora temas como política, guerra, cinema e relacionamentos sem perder o ritmo e autenticidade, reforçando a criatividade dos dois artistas que trabalham juntos desde o lançamento de ''Nova Era/Ohayo Saravá'' (2025).

“Improviso”, Djavan

O mais recente trabalho do alagoano celebra a imprevisibilidade do amor e da vida com a maestria harmônica e poética que marcam meio século de carreira, reunindo 12 faixas (sendo 11 inéditas) em que o compositor explora novos caminhos afetivos.



Com produção, direção artística e arranjos de Djavan, o disco mistura jazz, pop e ritmos brasileiros, abrindo com canções que olham o amor sob múltiplas perspectivas. “Improviso” traz homenagens e resgates emocionantes, como sua própria versão de “O Vento”, de 1987, feita para Gal Costa; e uma faixa destinada a Michael Jackson que emerge quase 40 anos depois.



A temática do improviso – aquilo que foge ao script, que nasce na exatidão do instante – permeia melodias e letras, endossando tanto a criatividade do artista quanto sua capacidade de reinventar e aprofundar sua música sem perder a sensibilidade e o refinamento que definem sua obra.

“Kaeté’’, Alexandre Rodrigues

O multiinstrumentista pernambucano Alexandre Rodrigues apresenta em seu novo álbum, "Kaeté" (em tupi "mata verdadeira"), onde ele explora o que descreve como jazz afro-indígena que reverencia a cultura e a ancestraliade da mata, tendo como protagonista o pífano. O disco nasce de uma vontade de reencontro com a terra, a infância, os povos Caeté, com quem o artista tem ligação ancestral. Os signos da cultura popular são elevados pela excelência da execução e primor dos arranjos do artista, que se destaca como um dos grandes expoentes da nova geração de arranjadores e instrumentistas pernambucanos.

“KM2”, Ebony

Depois de ''Visão Periférica'' (2021) e ''Terapia'' (2023), Ebony apresenta o terceiro álbum de estúdio, ''KM2'', com participações de Black Alien e Larinhx. O título faz referência à cidade natal da cantora, Queimados, no Rio de Janeiro, apelidada por ela e os amigos como ''K-M-Dois''.

Diferentes dos trabalhos anteriores da artista, ''KM2'' revela um lado mais introspectivo de Ebony, imprimindo identidade e vivências da sua juventude nas letras do disco, por exemplo, na ótima faixa ''Extraordinária''.



“MANAUERO”, Jambu

A banda manauara Jambu chama a atenção dos rockeiros brasileiros desde 2020, especialmente depois do lançamento do EP ''Sem Tempo Definido'' (2021). Em ''Manauero'', o grupo demonstra o amadurecimento e a preferência por ter uma sonoridade diversa, alternando entre o rock, pop latino, rap, reggae e música eletrônica.

“MANIFEXTA”, Barbarize

O álbum “MANIFEXTA”, do coletivo Barbarize, é uma estreia feroz e inventiva, que funde ancestralidade, política e festas carregadas de energia, num grito estético e social único.

Sob o comando dos recifenses Bárbara Vitória e YuriLumin, o disco cria uma ponte entre tradição e futurismo ao mesclar afrobeat, funk, trap, reggaeton, pop e maracatu, com beats digitais e percussões orgânicas, uma estética que eles mesmos definem como “música de protesto com glitter na cara”, onde corpo, palavra e território se encontram em uma “revolta dançante”.

Com produções de Thiago Barromeo e participações de nomes como Fred Zeroquatro, Xis, Oreia e MC Tchelinho, “MANIFEXTA” alterna entre invocações ancestrais, críticas sociais, humor ácido e celebração urbana, criando uma narrativa sonora multifacetada que dança, confronta e convida à reflexão. Mais do que um disco, é um chamado performático à identidade, resistência e coletividade.







“Manual Prático do Novo Samba Tradicional, Vol 2: TIA DARCI”, Marcelo D2

No segundo volume de seu mais recente projeto, D2 aprofunda seu compromisso com as raízes do gênero, ao mesmo tempo em que abraça a modernidade com toques eletrônicos e produção contemporânea, reafirmando sua visão única sobre a tradição musical brasileira.

Este segundo volume homenageia figuras importantes da vida do artista, especialmente sua tia Darci, e reúne sete faixas que dialogam com o passado e o presente do samba, incluindo colaborações com grupos como o Fundo de Quintal e releituras de clássicos do pagode carioca sob uma perspectiva atualizada.

O disco costura história, memória e coletividade com grooves precisos e arranjos que respeitam a ancestralidade sem perder a vitalidade contemporânea.





“MARAVILHOSAMENTE BEM”, Julia Mestre

Em seu terceiro disco solo – ela também é (ou foi) integrante do Bala Desejo –, Julia Mestre radicaliza o seu flerte com a sonoridade pop oitentista, e clara influência de Rita Lee. No entanto, sua música não soa vintage ou como um mero pastiche. Versando sobre liberdade e desejo, Julia consegue trazer essa atmosfera para o tempo presente, com uma produção vigorosa, digna de um bom disco pop.

“Matriz Infinita do Sonho’’, Beto Viana

O álbum de estreia de Beto Viana valoriza as composições líricas e a criatividade do pernambucano. Cada faixa de ‘’Matriz Infinita do Sonho’’ é um convite a um universo particular do cantor, mas os elementos introspectivos e ritualísticos conseguem ser também coletivos. Com referências do candomblé, frevo, samba, indie experimental e rock progressivo, os destaques do disco são as canções ‘’Coração Preto’’, ‘’Yara do Mar’’ (com participação de Una) e ‘’Valsinha’’ (composta por Matheus Nachtergaele).





“Máquina de Fazer Festa”, Siba

O cantor e compositor pernambucano Siba volta a lançar mais um álbum primoroso, enriquecendo ainda mais a sua discografia. "Máquina de Fazer Festa" reúne doze faixas que passeiam pelo repertório carnavalesco do artista ao longo dos últimos anos. No repertório, versões de suas canções, muitas delas bastante conhecidas como "A Turma Tá Subindo" e "Fazendo o Ar Derreter", "A Bagaceira", "Canoa Furada" e "Vale do Jucá", celebrando a cultura popular que sempre atravessou sua carreira.





“Movimento Algum”, Fernando Mota

Quatro anos depois do álbum "Ensaio Pra Destruir", Fernando Motta lança seu quarto disco de estúdio, "Movimento Algum". O mineiro traz referências de dream pop e shoegaze, refletidas nas parcerias com Paira e Terraplana, respectivamente, nas faixas "Elegia" e "Água-forte".

Motta segue com as canções introspectivas que marcam sua carreira solo, mas não deixa de lado a busca por novos elementos sonoros.





“Natural’’, Terraplana

A banda curitibana Terraplana é um dos expoentes do shoegaze no Brasil. Em ascensão desde ‘’Olhar Pra Trás’’ (2023), o grupo leva as guitarras distorcidas de Vinícius Lourenço e Cassiano Kruchelski ao encontro dos vocal etéreo de Stephani Heuczuk com mais clareza e convicção em ‘’Natural’’, criando verdadeiras atmosferas psicodélicas.

“Novo Mundo”, Arnaldo Antunes

Após três anos excursionando com Vitor Araújo, em formato voz e piano, Arnaldo Antunes volta à sonoridade com banda em seu mais recente álbum, com produção de Pupillo. “Novo Mundo” tem participações de Vandal, David Byrne, Ana Frango Elétrico, Marisa Monte e faz uma crítica ao cenário distópico, de crises e desafios humanitários que vivemos hoje.



“Novo Testamento”, AJULIACOSTA

Em “Novo Testamento”, a rapper paulista explora temas como liberdade, identidade, autoconfiança e crítica social, enquanto reafirma sua voz num cenário de hip-hop historicamente dominado por homens.

Criando momentos que vão da introspecção a batidas mais vibrantes, o álbum traz uma estética que mescla o boombap clássico do rap com a energia atual do trap e do R&B, tudo servido por rimas afiadas, presença feminina contundente e lirismo introspectivo, e posiciona a artista como uma criativa voz em plena ascensão no rap brasileiro.



“Nyron Hygor”, Nyron Hygor

Em seu álbum homônimo, o músico alagoano Nyron Higor apresenta seu talento como compositor, produtor e intérprete. Lançado mundialmente pelo selo inglês Far Out Recordings, o disco contém dez faixas, sete das quais gravadas pelo artista em seu home studio em Macéio, explorando diversos instrumentos, técnicas de captação e tratamentos de áudio.



A pós produção foi executada em São Paulo, com a produção dos seus amigos Bruno Berle e Batata Boy, para finalizar a obra, que também conta com três composições de João Menezes (uma delas em parceria com Paulo Novaes) e o poema recitado em “Maravilhamento” por Nathalia Grilo. Alice Sol compôs e cantou (ao lado de Bruno e Batata) em “São Só Palavras” e Johanna trouxe sua voz para “Estou Pensando em Você” e “Me Vestir de Você”.

“Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto”, Djonga

Uma das vozes mais incisivas do hip-hop brasileiro atual articula, numa mesma obra, crítica social, reflexão íntima e ambição criativa insaciável, uma “fome criativa”. O álbum é um espelho do Brasil contemporâneo, misturando contundência, sensibilidade e uma visão particular sobre identidade, comunidade e evolução artística.

Com 12 faixas, o álbum usa a metáfora da “fome” para explorar desejos, dores, desigualdades e aspirações, enquanto a produção – assinada pelos parceiros de longa data, Coyote Beatz e Rapaz do Dread etc.– combina beats robustos, samples ousados e instrumentos orgânicos que ampliam a paleta sonora do rap sem perder sua contundência.

Colaborações com artistas de diferentes gerações e universos – incluindo Milton Nascimento, Samuel Rosa, RT Mallone e Dora Morelenbaum – enriquecem o repertório e criam momentos de contraste entre a urgência das rimas de Djonga e texturas melódicas inesperadas, reforçando a ideia de um artista em constante movimento e questionamento.







“Rock Doido”, Gaby Amarantos

Intitulada como diva amazônica, Gaby Amarantos alcançou o topo das paradas com as faixas de "Rock Doido", unindo humor, dinamismo e a energia do tecnobrega. O disco é repleto de referências da cultura pop e samples conhecidos do público, como ‘’Somebody That I Used to Know’’, do belga Gotye - originalmente um sample do brasileiro Luiz Bonfá.



O grande desafio de quem escuta o novo trabalho da paraense é ficar parado e não escutar todas as 22 faixas de uma vez.

“Sentimental Palace”, YMA

Sem um disco novo desde ''Par de Olhos'' (2019), a paulista Yasmin Mamedio, conhecida pelo nome artístico YMA, retomou o sentimentalismo em ''Sentimental Palace''. A artista explora novas sonoridades, colaborando com Lucas Silveira, da Fresno, e com Sophia Chablau, mas sem perder de vista a música pop.





“SIX.”, Duquesa

O disco mais recente de Jeysa Ribeiro, conhecida como a rapper Duquesa, "SIX.", tem sete faixas ao todo e apenas 15 minutos de duração. Apesar de curto, o trabalho reúne rimas afiadas e diretas, demonstrando por qual razão a baiana é apontada como uma referência contemporânea do rap brasileiro.





“Sorriso Eu Gosto no Pagode Vol. 3 – Homenagem ao Fundo de Quintal’’, Sorriso Maroto

Um dos tributos mais bonitos do ano. Sorriso Maroto celebra legado do Fundo de Quintal em ‘’Sorriso Eu Gosto no Pagode Vol. 3’’, álbum gravado em Londres, na Inglaterra, no Abbey Road - estúdio eternizado pelos Beatles. Esse lançamento faz parte de uma série de homenagens do grupo aos artistas que influenciaram o pagode e samba.

“TRAÇADO”, Lucas dos Prazeres

Álbum de estreia solo de um dos mais prolíficos percussionistas brasileiros, “TRAÇADO” é uma afirmação artística profunda que celebra a tradição cultural e a ancestralidade afro-brasileira a partir de um olhar íntimo sobre território, memória e coletividade.

O álbum projeto foi produzido pelo próprio artista com apoio coletivo do Centro Cultural Quilombo dos Prazeres, e reflete um percurso de vida construído entre ritmos, saberes e vivências no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife.

O repertório mescla percussões diversas (Lucas toca cerca de 40 instrumentos no álbum), sopros, cordas e poesia sonora e traduz em música os ensinamentos das matriarcas de sua comunidade, histórias de fé e resistência e uma riqueza rítmica que dialoga com o maracatu e outras tradições da cultura negra.



“Um Mar Para Cada Um,” / “Antes que o Mundo Acabe”, Luedji Luna

Em 2025, Luedji Luna foi reconhecida por apresentar dois ótimos trabalhos. ''Um Mar Pra Cada Um,'' e ''Antes Que a Terra Acabe''. No primeiro disco a baiana mergulha nas profundezas da ancestralidade, sem tanta pressa, enquanto no segundo trabalho ela segue um tom apocalíptico, mais urgente, sob a mesma temática.

Luedji Luna faz jus ao ditado popular ''os opostos se atraem''. A cantora foi premiada no Grammy Latino com ''Um Mar Pra Cada Um,'' como Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.





“Uma Onda em Pedaços”, Cícero

''Uma Onda em Pedaços'' é o segundo álbum lançado por Cícero neste ano, mas o primeiro com canções inéditas desde ''Cosmo'' (2020). O carioca expande o repertório autoral inaugurado no ótimo ''Canções de apartamento'' (2011), incluindo a faixa ‘’Sem dormir’’ ao lado da pernambucana Duda Beat, no beat de Tomás Tróia.

“Y’’, Selvagens à Procura de Lei

“Y’’ representa a dualidade do rompimento da formação original da banda cearense. Após uma briga entre os integrantes, restando ao vocalista e guitarrista Gabriel Aragão a escolha de se juntar com Matheus Brasil, Jonas Rio e Plínio Câmara, apresentando uma sonoridade mais ‘’selvagem’’, carregada de letras viscerais e diretas, com um tom acima do esperado. As músicas ‘’Melhor Assim’’ e ‘’Gatilhos’’ são a prova de que a discórdia foi transformada em arte - agradecemos!

