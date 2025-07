Os amores de Preta Gil: ex-maridos e ex-namorados famosos prestam tributo à cantora

A- A+

A cantora Preta Gil costumava dizer que, mesmo solteira, "jamais vivia sozinha". Artista que morreu aos 50 anos, no último domingo (20), em decorrência de complicações derivadas de um câncer, a carioca dizia que era "confiante no amor". Casada por quatro vezes, ela viveu romances com figuras famosas — entre os quais os atores Caio Blat e Paulinho Vilhena, o apresentador Marcos Mion e o cantor Márcio Victor —, em relacionamentos que ganharam notoriedade pública.

Ex-namorados e ex-maridos de Preta Gil prestaram tributos à cantora, por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (21). A seguir, relembre os romances vividos pela artista.

Preta Gil e Marcos Palmeira

Na adolescência, Preta viveu um rápido relacionamento com o ator Marcos Palmeira. Ela já revelou, em certa ocasião, que perdeu a virgindade com o artista.

Preta Gil e Fábio Assunção

Amigos, Preta Gil e Fábio Assunção foram muito próximos entre os anos 1990 e 2000. Os dois tiveram um rápido relacionamento amoroso, que durou mais ou menos um mês. Após o fim do namoro, a amizade se manteve. "A gente era muito próximo. Depois fui morar em São Paulo, e avida foi levando. Tenho um carinho imenso por ela", contou o ator, em entrevista ao programa "Encontro".

Preta Gil e Otávio Müller

Otávio Müller, que estreou na TV na novela "Vale tudo" (1988), começou a namorar Preta quando tinha 26 anos e ela, 16. Era o ano de 1990. Antes disso, Preta só havia tido uma namorada, Adriana, como é contado na autobiografia "Preta Gil: os primeiros 50" (Editora Globo), lançada em agosto de 2024. Pais do cantor Fran Gil, hoje com 30 anos, os dois se separaram em 1995. De lá pra cá, cultivaram uma profícua relação de amizade.

Preta Gil e Caio Blat

Preta Gil e Caio Blat se relacionaram no ano de 2000. O ator conta que a cantora "revolucionou" a sua vida. "A mais linda, a mais generosa e especial", enalteceu ele, por meio de publicação no Instagram. "Toda a gratidão por ter vivido ao seu lado, por ter recebido sua luz nesse caminho", acrescentou.

Preta Gil e Paulinho Vilhena

Também nos anos 2000, Preta Gil teve um breve affair com Paulinho Vilhena. Em entrevista recente à Sabrina Sato, a artista contou que se esforçou para "conquistar" o ator. ""Pesquisei na internet o que ele gostava, e quando entrou no meu carro já tinha um Bob Marley (tocando no rádio) e um incenso aceso", comentou ela. Paulo Vilhena prestou uma homenagem para ela: "Sempre foi fogo, energia e alto astral", escreveu, por meio das redes sociais, na noite do último domingo (20).

Preta Gil e Marcos Mion

Também nos anos 2000, Preta Gil e Marcos Mion desenvolveram uma amizade que passou a se confundir, por alguns anos, com uma relação amorosa, como destacava o noticiário à época. "A gente estava muito junto, então imprimia namoro, porque a gente estava nos mesmos lugares. A gente gostava da companhia um do outro", contou ela, numa entrevista recente, ao revelar que foi "apaixonada" pelo amigo. No último domingo (20), Mion relembrou alguns momentos marcantes com a cantora: "Você sempre foi a paixão e a generosidade em pessoa e eu pude sentir isso desde que nos conhecemos, quando você me enxergou num momento difícil que eu passava lá em 2002, e como o furacão que sempre foi colocou tudo de pé!".

Preta Gil e Rafael Dragaud

Com o roteirista Rafael Dragaud, Preta Gil foi casada por oito anos. Durante o relacionamento, a cantora engravidou, mas perdeu os bebês em ambas as ocasiões — um deles, quando já estava no quinto mês de gestação.

Preta Gil e Márcio Victor

Entre 2007 e 2008, Preta Gil namorou o colega Márcio Victor, percussionista e cantor da banda Psirico.

Preta Gil e Carlos Henrique Lima

O terceiro casamento de Preta Gil foi com o mergulhador Carlos Henrique Lima. A relação durou entre 2009 e 2013. À época do divórcio, a artista afirmou, em conversa com Marília Gabriela, que Carlos "foi um marido maravilhoso", mas que o término foi necessário para que ela pudesse se "redescobrir".

Preta Gil e Rodrigo Godoy

Em 2013, Preta Gil começou a namorar o personal trainer Rodrigo Godoy. Os dois se casaram em 2015. Em 2023, a cantora anunciou o divórcio, depois de descobrir uma traição por parte do então marido com sua ex-stylist — o caso ocorreu enquanto ela realizava o tratamento contra o câncer.

Preta Gil e Kanalha

No início deste ano, Preta Gil teve um affair com o cantor baiano Danrlei Orrico, conhecido pela alcunha artística de O Kanalha. Após o fato vir à tona, artista comentou que os dois desenvolviam uma "intimidade saudável".

