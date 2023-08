A- A+

BREGA E ARROCHA "Os Donos do Bar" traz Nadson o Ferinha, Priscila Senna e Tayrone ao Clube Português Festa acontece no dia 16 de setembro e já conta com ingressos à venda

Fenômeno recente no meio musical, Nadson, “O Ferinha”, será uma das atrações da festa “Os Donos do Bar”, que acontecerá no dia 16 de setembro, a partir das 20h, no Clube Português. O evento também terá shows de Priscila Senna e Tayrone e já tem ingressos à venda no site da Bilheteria Digital, nas lojas Adidas e Tropical e no próprio clube.

Natural de Tobias, em Sergipe, Nadson o Ferinha, acumula 3 milhões de seguidores no Instagram e estourou no meio musical durante os primeiros meses deste ano. Seus principais hits são “Cadê seu namorado, moça?”, uma parceria com Thalles Lessa, e a música Duas, que, devido ao sucesso, foi regravada em colaboração com Dilsinho.

Além de suas músicas próprias, Nadson também é conhecido por regravações, como, por exemplo “A Culpa é Nossa”, de Maiara e Maraisa. No início do mês, ele lançou a música “Sinal”, junto com João Gomes.

Priscila Senna, a eterna “Musa” do brega, é dona de hits como "Te Esqueci Valendo", "Uma Hora Passa" e "De Mãos Dadas", “Alvejante”. No dia 18 de agosto, data do aniversário de Madonna, lançou o EP “Bar da Priscila Senna”, que abre com “Como Uma Virgem”, em alusão a “Like a Virgin”, da Rainha do Pop.

Outra atração da festa, o cantor Tayrone começou a carreira com baladas românticas, mas foi com o arrocha que ele estourou. Seu primeiro sucesso, “Volte, Amor”, lançado há 21 anos (o tempo voa!), e que traz uma inconfundível frase de sax, foi regravada pelo cantor Leonardo.

SERVIÇO

"Os Donos do Bar", com Nadson o Ferinha, Priscila Senna e Tayrone

Quando: 16 de setembro de 2023

Onde: Clube Português | Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172 - Graças, Recife

Ingressos: R$ 60 (pista), R$ 80 (Vip) e R$ 100 (camarote individual), no site Bilheteria Digital, na Adidas, Lojas Tropical e no local

Informações: (81) 3231-5400 / (81) 99964-8871



