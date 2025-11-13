A- A+

Streaming "Os Donos do Jogo": Quem é André Lamoglia, que vive o bicheiro Profeta em série da Netflix? Nascido no Rio de Janeiro, o ator de 28 anos ficou conhecido por seu papel em Elite

O galã de Os Donos do Jogo, Profeta, vem conquistando os olhares do público. Na interpretação de André Lamoglia, de 28 anos, o bicheiro vive um par romântico com Mirna Guerra, personagem de Mel Maia.

Na série da Netflix, Profeta é um dos pontos de partida do enredo: a fim de expandir os negócios da família, ele chega ao Rio de Janeiro determinado a se adaptar e crescer.

Lamoglia falou ao Estadão sobre a mudança do personagem: "Quando o Profeta chega ao Rio de Janeiro e vê que não é tão simples sentar na mesa da cúpula [da contravenção], ele se adapta e passa a fazer coisas que não esperava. Isso afeta sua maneira de agir. Ele muda de personalidade."

Este não é o primeiro papel do ator na Netflix: ele ficou conhecido por sua passagem em Elite, obra do streaming que foi produzida entre 2018 e 2024, como o personagem Iván.

Quem é André Lamoglia?

Nascido no Rio de Janeiro, o ator ficou conhecido por seu papel em Elite e por sua recente interpretação de Profeta. Ele também atuou nas séries Segredos de Justiça, 1 Contra Todos e Juacas, além dos filmes Eu Sou Mais Eu e The Traitor.

A ideia de ir para o mundo da atuação foi inspirada no irmão, Victor Lamoglia, que fez parte do elenco de Zorra, na Globo. Victor, que é ator e humorista, também ficou conhecido por Ninguém Tá Olhando e Socorro, Virei uma Garota!, produções nacionais de comédia.

