Netflix confirma segunda temporada de "Os Donos do Jogo", série brasileira sobre o jogo do bicho
Produção estrelada por André Lamoglia doi criada e dirigida pelo pernambucano Heitor Dhalia
"Os Donos do Jogo" foi renovada para a segunda temporada. A Netflix informou, nesta quarta-feira (12), através de um vídeo nas redes sociais, que a série brasileira terá continuidade na plataforma.
Criada e dirigida pelo pernambucano Heitor Dhalia, a produção alcançou destaque no serviço de streaming desde sua estreia, em 29 de outubro. Além dos brasileiros, a trama conquistou o público mundial.
Ainda no topo do ranking global da Netflix, "Donos do Jogo" conquistou o posto de produção de língua não inglesa mais assistida no mundo. Ao todo, foram mais de 5,9 milhões de visualizações, de acordo com a empresa.
Protagonizada por André Lamoglia, a série retrata a máfia carioca do jogo do bicho. Em uma trama cheia de segredos, sedução e traições, famílias criminosas travam uma disputa de poder no Rio de Janeiro. Também estão no elenco da primeira temporada nomes como Juliana Paes, Xamã e Mel Maia.
*Com informações da assessoria de imprensa.