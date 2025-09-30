"Os Donos do Jogo": série da Netflix sobre máfia carioca do jogo do bicho ganha trailer; veja
Dirigida pelo pernambucano Heitor Dhalia, produção tem nomes como André Lamoglia, Xamã e Juliana Paes
“Os Donos do Jogo”, nova série brasileira da Netflix, ganhou trailer nesta terça-feira (30). A produção, que ficcionaliza os bastidores do jogo do bicho, estreia no dia 29 de outubro.
O vídeo destaca a disputa de poder dentro da alta cúpula da contravenção carioca. A rápida ascensão de Profeta (André Lamoglia) neste ambiente carregado de luxo e ambição desencadeia uma guerra imprevisível.
Criada e dirigida pelo pernambucano Heitor Dhalia (“DNA do Crime”), a série acompanha Profeta em seus confrontos contra famílias poderosas. Ambientada no Rio de Janeiro, a produção inaugura o universo das produções de máfia na Netflix Brasil.
André Lamoglia já brilhou em séries internacionais da plataforma de streaming, como a espanhola “Elite” e a sul-africana “Sangue e Água”. Além dele, o elenco de “Os Donos do Jogo” conta com outros nomes bem conhecidos pelo público brasileiro, incluindo Juliana Paes, Xamã, Mel Maia, Giullia Buscaccio e Chico Diaz
A série é produzida pela Paranoïd. Dhalia divide a direção com Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani. Além do pernambucano, assinam os créditos pela criação Bernardo Barcellos, responsável pelo roteiro, e Bruno Passeri.
*Com informações da assessoria de imprensa.