Streaming "Os Donos do Jogo": Netflix estreia série de ficção sobre a máfia carioca dos jogos de azar Criada pelo pernambucano Heitor Dhalia, produção expõe bastidores de intrigas, violência e sedução entre as famílias que comandam o jogo do bicho no Rio de Janeiro

É bem provável que, ao assistir a “Os Donos do Jogo” na Netflix, a partir de hoje, o público encontre algumas semelhanças com “Vale o Escrito”, lançada pelo Globoplay em 2023. Embora uma seja pura ficção e a outra um documentário, as duas séries se baseiam em uma mesma realidade permeada por disputas de poder, contravenções e muito luxo.

Criada e dirigida pelo cineasta pernambucano Heitor Dhalia, a estreia da Netflix mergulha no submundo das famílias que comandam o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Na trama, André Lamoglia interpreta Jefferson Moraes, conhecido como Profeta. Herdeiro de um bicheiro de Campos dos Goytacazes, no interior fluminense, ele se muda para a capital com o objetivo de expandir os negócios da família.

Usando seu poder de conhecimento e pensamento estratégico, Profeta inicia um arriscado plano para ascender ao trono da máfia carioca, colocando em risco sua vida e a de outras pessoas. Para conquistar o que deseja, ele conta com a inesperada parceria de Leila Fernandez (Juliana Paes), esposa do poderoso bicheiro Galego (Chico Diaz). A verdadeira relação entre a mulher e o rapaz é um segredo que a série só desvenda no seu terceiro episódio.



Em uma história com predominância masculina, as personagens femininas desempenham o papel de mover as peças do tabuleiro. Por trás da imagem de esposa troféu, Leila prova seu próprio poder e influência confabulando nas costas do esposo. Já as irmãs Guerra traçam estratégias distintas para manter vivo o nome da família diante da doença do pai. Enquanto Mirna (Mel Maia) tenta se impor dentro de um universo machista, Suzana (Giullia Buscaccio) age como a parte intelectual do marido, Búfalo (Xamã), que costuma resolver tudo com os punhos.

Ao longo de oito episódios, “Donos do Jogo” retrata como o jogo do bicho estende seus tentáculos para diferentes áreas de atuação, como as escolas de samba e as máquinas de apostas em bares. Com uma abordagem atualizada, a série possibilita um vislumbre de como a contravenção carioca consegue se reinventar em meio a novidades como as bets ou à possível legalização dos jogos de azar, que tramita há alguns anos no Congresso Nacional.

O cenário, que explora os contrastes sociais e pontos turísticos da cidade maravilhosa, ganha destaque na produção, que ostenta direção de arte e fotografia dignas de cinema. Assinado por Bernardo Barcellos, o roteiro vai ganhando intensidade à medida que os acontecimentos se desenrolam, sempre com um “ponto de virada” que prende a atenção do público de tempos em tempos.

Produzida pela Paranoïd para a Netflix, a série conta com mais de 90 atores no elenco, que conta ainda com nomes como Bruno Mazzeo, Tuca Andrada, Stepan Nercessian e Dandara Mariana. Com uma produção de grandes proporções e dramaturgia bem construída, entregando tensão e sensualidade a cada cena, “Donos do Jogo” carrega todos os pré-requisitos para repetir o feito de produções nacionais como “DNA do Crime” - outra criação de Dhalia - e cativar o público internacional da Netflix.



