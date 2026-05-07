A- A+

LANÇAMENTO Os Escafandristas lançam single duplo com participação de Chico Buarque e família Releituras de "A Volta do Malandro" e "As Minhas Meninas" anunciam chegada de álbum que revisita 15 composições do artista carioca

O quarteto Escafandristas lançou, nesta quarta (7), um single duplo que antecipa o primeiro álbum do grupo dedicado à obra de Chico Buarque.

O lançamento reúne novas versões para “A Volta do Malandro” e “As Minhas Meninas”, ambas presentes no álbum que revisitará 15 músicas do repertório do compositor.

Idealizado em 2024 como homenagem aos 80 anos de Chico Buarque, o projeto reúne Alice Passos (voz, flauta, violão e percussão), Luisa Lacerda (voz e violão), Renato Frazão (voz e baixo) e Thiago Amud (voz e violão).

Canções

Segundo Amud, as duas canções escolhidas para abrir os trabalhos representam atmosferas distintas do universo do homenageado.

“A força rítmica de ‘A Volta do Malandro’ leva todo mundo na torrente. O lirismo de ‘As Minhas Meninas’ nos envolve, é pura intimidade. Chico-Yin, Chico-Yang”, afirma.

As gravações começaram em julho de 2025, nos estúdios da Biscoito Fino, após a repercussão positiva dos primeiros shows do grupo.

Ainda em 2024, os músicos fizeram uma apresentação reservada para Chico Buarque e familiares. Foi nesse encontro que “As Minhas Meninas” passou a integrar o repertório do projeto.

“A gente fez o show para o Chico, na casa da Luísa (filha mais nova), e incluímos ‘As Minhas Meninas’ só nessa audição. Marieta e Chico choraram, foi muito emocionante”, relembra Alice Passos.

As netas de Chico – Cecília Buarque, Clara Buarque, Irene Buarque, Lia Buarque e Teresa Buarque – participaram da gravação de "Minhas Meninas" | Foto: Isabela Espíndola/Divulgação

As duas gravações contam com participações de integrantes da família do compositor. Em “A Volta do Malandro”, o coro reúne filhas, irmã, netas e neto de Chico Buarque.

Alice conta que a participação do próprio artista aconteceu após meses de insistência. “O convite ao próprio foi feito, mas não tínhamos muita esperança de que o Chico topasse gravar com a gente. Depois de alguns meses e muitos e-mails, o convite foi aceito”, diz.

Já “As Minhas Meninas” incorpora vozes das netas do compositor — Cecília Buarque, Clara Buarque, Irene Buarque, Lia Buarque e Teresa Buarque – em referência às filhas Silvia, Helena e Luísa.

“Ficou muito lindo, elas nunca haviam se juntado assim, todas em estúdio”, comenta Alice. Para Thiago Amud, as presenças familiares aproximam o projeto da essência da obra original.



“A presença do próprio Chico Buarque em ‘A Volta do Malandro’ e das netas dele em ‘As Minhas Meninas’, nos situam na beirinha da fonte, da matriz, da origem”, declara.

O repertório final do disco foi escolhido a partir de uma lista inicial de cerca de 80 composições. Em vez de seguir divisões temáticas da carreira de Chico Buarque, o grupo optou por priorizar novas possibilidades musicais.

“Não se trata do ‘Chico social’, ‘Chico para teatro’, ‘Chico no feminino’. É um trabalho que oferece coloridos novos em harmonia, ritmo e contrapontos para uma obra em que todas as articulações entre melodias e letras são perfeitas”, conclui Amud.



Ficha técnica

"A VOLTA DO MALANDRO"

Participação Especial: Chico Buarque

Coro: Alice Passos, Ana de Holanda, Chico Buarque, Chico Brown, Clara Buarque, Giuliano Eriston, Helena Buarque, Julia Severo, Luisa Buarque, Irene Buarque, Luisa Lacerda, Renato Frazão, Teresa Buarque, Lia Buarque, Cecilia Buarque e Thiago Amud.

Arranjo, voz e violão: Thiago Amud

Pandeiro, assovio e voz: Alice Passos

Violão e voz: Luisa Lacerda

Baixo e voz: Renato Frazão

"AS MINHAS MENINAS"

Arranjo: Thiago Amud

Direção de voz: Alice Passos

Participação especial: Cecília Buarque, Clara Buarque, Irene Buarque, Lia Buarque, Teresa Buarque

Vocalize: Escafandristas

Violão: Thiago Amud

Violão: Luisa Lacerda

Baixo: Renato Frazão

Flauta: Alice Passos

Idealização: Alice Passos

Direção Musical: Thiago Amud

Direção Artística: Alice Passos

Produção: Escafandristas

Veja também