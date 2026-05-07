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Cinema Os filmes na disputa pela Palma de Ouro do 79º Festival de Cannes Vinte e dois longas disputarão a premiação, o maior evento cinematográfico do planeta, que começa na próxima terça-feira (11)

"Amarga Navidad", do espanhol Pedro Almodóvar

O cineasta espanhol concorre pela sétima vez ao prêmio máximo do festival com o filme sobre uma diretora de cinema em crise criativa, que se inspira na vida de pessoas próximas para criar suas histórias.



"La Vie D'Une Femme", da francesa Charline Bourgeois-Taquet

O filme conta a história de Gabrielle, cirurgiã parisiense de cerca de 50 anos totalmente voltada para sua vida profissional, até que a chegada de uma mulher ao hospital onde trabalha para equilibrar seu equilíbrio pessoal.



"La Bola Negra", dos espanhóis Javier Calvo e Javier Ambrossi

Um dos projetos mais aguardados pela dupla de cineastas conhecidos como os 'Javis', não qual explora o significado de ser gay em épocas diferentes por meio de três vidas entrelaçadas. O filme é inspirado em uma obra inacabada de Federico García Lorca. O elenco inclui Penélope Cruz e Glenn Close.

"Covarde", do belga Lukas Dhont

Um drama sobre um jovem soldado que quer demonstrar seu valor no campo de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Dhont retorna a Cannes pela terceira vez, depois de “Girl” (2018), apresentando na mostra Um Certo Olhar, e “Close” (2022), que disputou a Palma de Ouro.



"Histoires Parallèles", do iraniano Asghar Farhadi

Impedido de filmar no Irã, Farhadi - duas vezes vencedor do Oscar - reúne estrelas do cinema francês, como Isabelle Huppert, Vincent Cassel e Catherine Deneuve.

"Tigre de papel", do americano James Gray

Um thriller protagonizado por Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller sobre dois irmãos que perseguem o sonho americano e acabam presos em uma perigosa rede ligada à máfia russa.



"Das Getraumte Abenteuer", da alemã Valeska Grisebach

Depois de apresentar seu terceiro filme, “Western”, em uma mostra paralela em 2017, Grisebach disputa a Palma de Ouro este ano com a história de uma mulher que aceita um acordo para ajudar um velho conhecido.



"Soudain" (De repente), do japonês Ryusuke Hamaguchi

Após o sucesso mundial de "Drive My Car", o cineasta apresenta um filme rodado em França sobre a diretora de uma casa de segurança que estabelece uma amizade com uma artista teatral japonesa.



"L'Inconnue", do francês Arthur Harari

O roteirista de "Anatomia de uma Queda", Palma de Ouro em 2023, adapta uma 'graphic novel' que escreveu em conjunto com o irmão, sobre um homem que acorda no corpo de uma misteriosa desconhecida.



"Garance", da francesa Jeanne Herry -

Com Adèle Exarchopoulos no papel de uma jovem atriz que abusa do álcool.

"Sheep in the Box", do japonês Hirokazu Kore-eda

Presença habitual no festival, que já venceu a Palma de Ouro em 2018 com “Assunto de Família”, Kore-eda apresenta um filme sobre um casal que adota um humanóide.



"Esperança", do sul-coreano Hong-Jin Na

Um thriller ambientado em uma cidade portuária que começa a registrar uma série de acontecimentos inexplicáveis. O elenco inclui Michael Fassbender e Alicia Vikander.



"Nagi Notes", do japonês Koji Fukada

Um longa-metragem ambientado no Japão rural que aborda o encontro entre duas almas solitárias. Em 2016, Fukada ganhou com “Harmonium” o Prêmio do Júri na mostra ‘Un Certain Regard’, a segunda mais importante do festival.



"Gentle Monster", da austríaca Marie Kreutzer

Kreutzer é considerado uma das vozes mais sólidas do cinema europeu atual. O filme, protagonizado por Léa Seydoux e Catherine Deneuve, se aprofunda a história de um casal em que um dos membros revela, de maneira repentina, um lado monstruoso.



"Notre Salut", do francês Emmanuel Marre

Uma produção sobre a Segunda Guerra Mundial que retrata a vida cotidiana na França ocupada e sob o regime de Vichy.



"Fiorde", do romeno Cristian Mungiu

Protagonizada por Renate Reinsve, aborda um conflito entre duas famílias em um vilarejo remoto da Noruega. Mungiu venceu a Palma de Ouro em 2007 por "4 Meses, 3 Semanas, 2 Dias".



"Histoires de la Nuit", da francesa Léa Mysius

Uma adaptação do romance de Laurent Mauvignier, protagonizada por Benoît Magimel, Monica Bellucci e Hafsia Herzi, que explora os vínculos familiares.



"Moulin", do húngaro László Nemes

O diretor do aclamado filme "O Filho de Saul" (Oscar de Melhor Filme Internacional em 2016) retorna a Cannes com uma cinebiografia de Jean Moulin, lendário membro da Resistência Francesa.



"Pátria", do polonês Pawel Pawlikowski

Pawlikowski ("Ida") apresenta um filme em preto e branco que narra o regresso do escritor Thomas Mann à Alemanha em 1945, quando viaja com a filha (Sandra Hüller) parte do país em plena Guerra Fria.



"The Man I Love", do americano Ira Sachs

Um filme ambientado em Nova York da década de 1980, protagonizado por Rami Malek, vencedor do Oscar por sua interpretação de Freddie Mercury em “Bohemian Rhapsody” (2019).



"El Ser Querido", do espanhol Rodrigo Sorogoyen

Depois de apresentar “As Bestas” no programa Cannes Première em 2022, Sorogoyen disputa a Palna de Ouro com uma história sobre a relação complexa entre um famoso cineasta (Javier Bardem) e sua filha (Victoria Luengo), que voltam a trabalhar juntos após anos de afastamento.



"Minotauro", do russo Andrey Zvyagintsev

Cineasta russo exilado e presença frequente em Cannes - onde já foi premiado em várias graças -, Zvyagintsev apresenta um filme sobre como a guerra afeta o dia a dia da burguesia russa.

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