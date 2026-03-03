Os Garotin cantam repertório completo neste sábado (7), no Teatro RioMar Recife; saiba mais
O trio carioca apresenta todas as músicas da carreira na turnê ''Pro Brasil Cantar e Dançar''
Os Garotin desembarcam no Recife com a turnê ''Pro Brasil Cantar e Dançar'' neste sábado (7). O grupo autointitulado como a única boy band de Música Popular Brasileira (MPB) sobe no palco do Teatro RioMar Recife, às 20h, para cantar o repertório completo do trio de São Gonçalo.
Esse é o maior show da carreira meteórica iniciada em 2023 dos vencedores do Grammy Latino 2024 na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. O setlist de ''Pro Brasil Cantar e Dançar'' abrange o álbum de estreia ''Os Garotin de São Gonçalo'', além dos EPs ''Os Garotin Session'' 1 e 2 e faixas dos projetos individuais dos integrantes.
Em três anos de carreira, o grupo formado por Anchietx, Cupertino e Leo Guima vem sendo destaque nacional na música com canções que misturam Soul, MPB, R&B e Pop. As faixas ''Queda Livre'', ''Calor e Arrepio'', ''Nossa Resenha'' e ''Zero a Cem'' integram os principais sucessos do repertório do trio carioca.
Os Garotin estão no último mês da turnê ''Pro Brasil Cantar e Dançar''. Os ingressos do show na capital pernambucana estão disponíveis no site do Teatro RioMar Recife (www.teatroriomarrecife.com.br) ou na bilheteria, localizada no Piso L4 do RioMar Recife, a partir de R$ 90.
Aproveitando a reta final da turnê, o perfil oficial do grupo anunciou no X (antigo Twitter) que o trabalho continua a todo vapor e em abril eles iniciam a produção do segundo álbum.
em março vão rolar os últimos shows da tour, com a discografia completa do álbum e das sessions. abril a gente entra de cabeça na produção do 2º álbum e o resto é história— Os Garotin (@OsGarotin) February 20, 2026
