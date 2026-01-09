Os indicados às principais categorias do Globo de Ouro
Prêmio será entregue no domingo (11)
Confira a seguir a lista dos indicados às principais categorias da 83ª edição do Globo de Ouro, que serão entregues no domingo (11).
O longa-metragem político "Uma Batalha Após a Outra" lidera a disputa com 9 indicações, seguido pelo drama norueguês "Valor Sentimental", com 8, e do filme de terror de época "Pecadores", com 7.
Leia também
• Gata de "O Agente Secreto" vence prêmio "Golden Beast" em festival de cinema nos EUA
• Bafta 2026: "O Agente Secreto" é pré-indicado ao "Oscar britânico"; Wagner Moura fica de fora
• Diretor de principal concorrente de "O Agente Secreto" vai voltar ao Irã mesmo com pedido de prisão
Cinema
Melhor Filme de Drama
- "Frankestein"
- "Hamnet"
- "Foi Apenas um Acidente"
- "O Agente Secreto"
- "Valor Sentimental"
- "Pecadores"
Melhor Filme de Comédia e/ou Musical
- "Blue Moon"
- "Bugonia"
- "Marty Supreme"
- "A Única Saída"
- "Nouvelle Vague"
- "Uma Batalha Após a Outra"
Melhor Ator de Drama
- Joel Edgerton ("Sonhos de Trem")
- Oscar Isaac ("Frankestein")
- Dwayne Johnson ("Coração de Lutador - The Smashing Machine")
- Michael B. Jordan ("Pecadores")
- Wagner Moura ("O Agente Secreto")
- Jeremy Allen White ("Springsteen: Salve-me do Desconhecido")
Melhor Atriz de Drama
- Jessie Buckley ("Hamnet")
- Jennifer Lawrence ("Morra, Amor")
- Renate Reinsve ("Valor Sentimental")
- Julia Roberts ("Depois da Caçada")
- Tessa Thompson ("Hedda")
- Eva Victor ("Sorry, Baby")
Melhor Ator de Musical e/ou Comédia
- Timothée Chalamet ("Marty Supreme")
- George Clooney ("Jay Kelly")
- Leonardo Dicaprio ("Uma Batalha Após a Outra")
- Ethan Hawke ("Blue Moon")
- Lee Byung-Hun ("A Única Saída")
- Jesse Plemons ("Bugonia")
Melhor Atriz de Musical e/ou Comédia
- Rose Byrne ("Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria")
- Cynthia Erivo ("Wicked: Parte 2")
- Kate Hudson ("Song Sung Blue - Um Sonho a Dois")
- Chase Infiniti ("Uma Batalha Após a Outra")
- Amanda Seyfried ("O Testamento de Ann Lee")
- Emma Stone ("Bugonia")
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio Del Toro ("Uma Batalha Após a Outra")
- Jacob Elordi ("Frankestein")
- Paul Mescal ("Hamnet")
- Sean Penn ("Uma Batalha Após a Outra")
- Adam Sandler ("Jay Kelly")
- Stellan Skarsgård ("Valor Sentimental")
Melhor Atriz Coadjuvante
- Emily Blunt ("Coração de Lutador - The Smashing Machine")
- Elle Fanning ("Valor Sentimental")
- Ariana Grande ("Wicked: Parte 2")
- Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental")
- Amy Madigan ("A Hora do Mal")
- Teyana Taylor ("Uma Batalha após a Outra")
Melhor Diretor
- Paul Thomas Anderson ("Uma Batalha Após a Outra")
- Ryan Coogler ("Pecadores")
- Guillermo Del Toro ("Frankestein")
- Jafar Panahi ("Foi Apenas um Acidente")
- Joachim Trier ("Valor Sentimental")
- Chloé Zhao ("Hamnet")
Melhor Filme em Língua Não-Inglesa
- "Foi Apenas um Acidente" - França
- "A Única Saída" - Coreia do Sul
- "O Agente Secreto" - Brasil
- "Valor Sentimental" - Noruega
- "Sirât" - Espanha
- "A Voz de Hind Rajab" - Tunísia
Realização Cinematográfica e de Bilheteria
- "Avatar: Fogo e Cinzas"
- "F1"
- "Guerreiras do K-Pop"
- "Missão: Impossível - O Acerto Final"
- "Pecadores"
- "A Hora do Mal"
- "Wicked: Parte 2"
- "Zootopia 2"
Melhor Filme de Animação
- "Arco"
- "Demon Slayer: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito"
- "Elio"
- "Guerreiras do K-Pop"
- "Little Amélie Or The Character Of Rain"
- "Zootopia 2"
Televisão
Melhor Série de Drama
- "A Diplomata" (Netflix)
- "The Pitt" (HBO Max)
- "Pluribus" (Apple Tv)
- "Ruptura" (Apple Tv)
- "Slow Horses" (Apple Tv)
- "The White Lotus" (HBO Max)
Melhor Ator em Série de Drama
- Sterling K. Brown ("Paradise")
- Diego Luna ("Andor")
- Gary Oldman ("Slow Horses")
- Mark Ruffalo ("Task")
- Adam Scott ("Ruptura")
- Noah Wyle ("The Pitt")
Melhor Atriz em Série de Drama
- Kathy Bates ("Matlock")
- Britt Lower ("Ruptura")
- Helen Mirren ("Terra da Máfia")
- Bella Ramsey ("The Last Of Us")
- Keri Russell ("A Diplomata")
- Rhea Seehorn ("Pluribus")
Melhor Série de Televisão de Comédia e/ou Musical
- "Abbott Elementary" (ABC)
- "O Urso" (Fx On Hulu)
- "Hacks" (HBO Max)
- "Ninguém Quer" (Netflix)
- "Only Murders In The Building" (Hulu)
- "O Estúdio" (Apple Tv)
Melhor Ator em Série de Comédia e/ou Musical
- Adam Brody ("Ninguém Quer")
- Steve Martin ("Only Murders In The Building")
- Glen Powell ("Chad Powers: O Quarterback")
- Seth Rogen ("O Estúdio")
- Martin Short ("Only Murders In The Building")
- Jeremy Allen White ("O Urso")
Melhor Atriz em Comédia e/ou Musical
- Kristen Bell ("Ninguém Quer")
- Ayo Edebiri ("O Urso")
- Selena Gomez ("Only Murders In The Building")
- Natasha Lyonne ("Poker Face")
- Jenna Ortega ("Wandinha")
- Jean Smart ("Hacks")
Melhor Minissérie ou Filme para Televisão
- "Adolescência" (Netflix)
- "All Her Fault" (Peacock)
- "O Monstro em Mim" (Netflix)
- "Black Mirror" (Netflix)
- "Morrendo por Sexo" (Fx On Hulu)
- "A Namorada Ideal" (Prime Video)
Melhor Ator de Minissérie ou Filme para Televisão
- Jacob Elordi ("O Caminho Estreito para os Confins do Norte")
- Paul Giamatti ("Black Mirror")
- Stephen Graham ("Adolescência")
- Charlie Hunnam ("Monstro: A História de Ed Gein")
- Jude Law ("Black Rabbit")
- Matthew Rhys ("O Monstro em Mim")
Melhor Atriz de Minissérie ou Filme para Televisão
- Claire Danes ("O Monstro em Mim")
- Rashida Jones ("Black Mirror")
- Amanda Seyfried ("Long Bright River")
- Sarah Snook ("All Her Fault")
- Michelle Williams ("Morrendo por Sexo")
- Robin Wright ("A Namorada Ideal")
Filmes com mais indicações
- "Uma Batalha Após a Outra" - 9
- "Valor Sentimental" - 8
- "Pecadores" - 7
- "Hamnet" - 6
- "Frankestein" - 5
- "Wicked: Parte 2" - 5