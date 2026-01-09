Sex, 09 de Janeiro

TEMPORADA DE PREMIAÇÕES

Os indicados às principais categorias do Globo de Ouro

Prêmio será entregue no domingo (11)

Os indicados às principais categorias do Globo de Ouro - Foto: Emma Mcintyre / Getty Images North America / Getty Images Via Afp

Confira a seguir a lista dos indicados às principais categorias da 83ª edição do Globo de Ouro, que serão entregues no domingo (11).

O longa-metragem político "Uma Batalha Após a Outra" lidera a disputa com 9 indicações, seguido pelo drama norueguês "Valor Sentimental", com 8, e do filme de terror de época "Pecadores", com 7.

Cinema

Melhor Filme de Drama


Melhor Filme de Comédia e/ou Musical


Melhor Ator de Drama

Melhor Atriz de Drama

Melhor Ator de Musical e/ou Comédia

Melhor Atriz de Musical e/ou Comédia

Melhor Ator Coadjuvante

Melhor Atriz Coadjuvante

Melhor Diretor

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

Realização Cinematográfica e de Bilheteria

Melhor Filme de Animação

Televisão

Melhor Série de Drama

Melhor Ator em Série de Drama

Melhor Atriz em Série de Drama

Melhor Série de Televisão de Comédia e/ou Musical

Melhor Ator em Série de Comédia e/ou Musical

Melhor Atriz em Comédia e/ou Musical

Melhor Minissérie ou Filme para Televisão

Melhor Ator de Minissérie ou Filme para Televisão

Melhor Atriz de Minissérie ou Filme para Televisão

Filmes com mais indicações

