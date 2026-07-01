Os melhores álbuns de 2026 (até agora), segundo a 'Variety'

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O primeiro semestre de 2026 foi marcado por uma safra diversificada de lançamentos musicais. Entre retornos aguardados, trilhas sonoras, estreias promissoras e discos que expandiram os limites de diferentes gêneros, não faltaram trabalhos que chamaram a atenção da crítica especializada.



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Pensando nisso, a equipe de música da Variety reuniu seus álbuns favoritos do ano até agora. A publicação ressalta que a seleção representa as escolhas pessoais de seus jornalistas e não pretende ser uma lista definitiva, mas um panorama dos projetos que mais se destacaram até este momento de 2026.





Melhores álbuns de 2026, segundo a 'Variety'

Paracosm - Absolutely



Sweet Fortune - Ryan Beatty



Trying Times - James Blake



Wuthering Heights - Charli XCX



Maid of Honour - Drake



Luck... or Something - Hilary Duff



Secret Love - Dry Cleaning



Icon - Brent Faiyaz



Live at Coachella 2026 - Geese



Cerulean - Danny L. Harle



Girlfriend - Grace Ives



Kehlani - Kehlani



Dandelion - Ella Langley



The Boys of Dungeon Lane - Paul McCartney



Sugar - Tift Merritt



Nothing’s About to Happen to Me - Mitski



Middle of Nowhere - Kacey Musgraves



Detour - Kim Petras



Whatever’s Clever! - Charlie Puth



Marcriá - RaiNao



This Album May Contain Hope - Raye



You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Olivia Rodrigo



Wor$t Girl in America - Slayyyter



U - Underscores



Os destaques da crítica



'Paracosm', de Absolutely

Para o editor Jem Aswad, Paracosm merece atenção própria, mesmo diante do sucesso da irmã de Abby-Lynn Keen, a cantora Raye. O jornalista define o trabalho como "ambicioso, cinematográfico e totalmente realizado", destacando a mistura entre piano, orquestras, música eletrônica e influências barrocas que transformam o disco em uma experiência semelhante a um musical.



'Sweet Fortune', de Ryan Beatty

Na avaliação de Steven J. Horowitz, Ryan Beatty apresenta seu trabalho mais maduro até hoje. O crítico afirma que o cantor transforma a felicidade em combustível criativo e que o álbum revela um artista que finalmente soa plenamente satisfeito, sem abrir mão da vulnerabilidade que marcou seus discos anteriores.



'Trying Times', de James Blake

Também assinado por Jem Aswad, o texto destaca que Trying Times representa um momento de liberdade criativa para James Blake após mudanças importantes em sua carreira. Segundo o jornalista, o álbum reúne todas as facetas musicais do artista e pode ser considerado seu trabalho mais completo até hoje, especialmente pela delicadeza da faixa-título.



'Wuthering Heights', de Charli XCX

Para Ellise Shafer, a trilha sonora criada por Charli XCX para O Morro dos Ventos Uivantes revela uma faceta inédita da cantora. A jornalista elogia o equilíbrio entre orquestrações sombrias e o pop característico da artista, afirmando que o disco continua relevante mesmo meses após o lançamento do filme.



'Maid of Honour', de Drake

Steven J. Horowitz considera que Drake acerta ao abandonar momentaneamente sua postura mais sisuda para investir em um álbum voltado à diversão. Segundo ele, o rapper mostra seu lado mais descontraído e entrega um dos projetos mais leves e dançantes de sua discografia recente.



'Luck... or Something', de Hilary Duff

Na visão de Steven J. Horowitz, Hilary Duff consegue amadurecer artisticamente sem perder sua identidade pop. O jornalista afirma que a cantora troca a grandiosidade pela introspecção e entrega um disco que representa sua definitiva reinvenção após os anos de Disney.



'Secret Love', do Dry Cleaning

Ellise Shafer acredita que o terceiro álbum da banda britânica representa o auge da carreira do grupo. A jornalista destaca a produção de Cate Le Bon e afirma que o disco combina sonoridade vintage e pós-punk contemporâneo com grande precisão.



'Icon', de Brent Faiyaz

Jem Aswad define Brent Faiyaz como um dos principais nomes do R&B atual e afirma que Icon consegue soar inovador sem abandonar as raízes do gênero. Para ele, o álbum reúne influências de Prince, Lauryn Hill e D'Angelo em pouco mais de meia hora de música.



'The Boys of Dungeon Lane', de Paul McCartney

Entre os veteranos, Chris Willman não economiza elogios. O jornalista considera The Boys of Dungeon Lane o melhor álbum já lançado por um astro do rock octogenário e ainda afirma que o projeto pode ser o trabalho mais forte de Paul McCartney neste século.



'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love', de Olivia Rodrigo

Para Chris Willman, Olivia Rodrigo alcança um raro consenso entre público e crítica. O jornalista descreve o álbum como um forte candidato a Álbum do Ano e elogia a combinação entre baladas emocionantes e influências da new wave em um trabalho que considera "100% sincero, 100% engenhoso e 1000% irresistível".



'U', de Underscores

Na avaliação de Ellise Shafer, U representa um salto artístico para April Harper Grey, a Underscores. A jornalista afirma que o álbum une elementos de dubstep e pop dos anos 2000 com refrões acessíveis e acredita que a artista está muito próxima de se tornar uma das próximas grandes revelações da música pop.



Um semestre de diversidade musical

Entre grandes nomes consolidados e artistas em ascensão, a lista da Variety evidencia um primeiro semestre marcado pela diversidade de estilos. Pop, rock, country, R&B, indie, hyperpop e música eletrônica aparecem lado a lado em uma seleção que reúne desde lendas como Paul McCartney até novos talentos como Absolutely, Underscores e Grace Ives, reforçando a variedade de sons que movimentou 2026 até agora.

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