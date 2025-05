A- A+

Atores de "Os miseráveis" pretendem boicotar apresentação em Washington com presença de Donald Trump Musical será montado em junho, no Kennedy Center

Atores que trabalham no musical "Les misérables" anunciaram que irão boicotar a apresentação da peça no Kennedy Center, em Washington, no dia 11 de junho, diante do anúncio da presença do presidente norte-americano Donald Trump.

Segundo informações da CNN, os atores receberam a opção de participar ou não da montagem, e até o momento pelo menos 10 profissionais já se recusaram a se apresentar para o político. Os nomes dos atores não foram revelados.

Importante casa da cultura nos Estados Unidos, o Kennedy Center vem sendo alvo de polêmicas nos últimos meses a partir dos esforços de Trump de colocar aliados políticos na gerência e na diretoria do instituto.

Apontado recentemente presidente do Kennedy Center, Richard Grenell, aliado de Trump, afirmou ao Guardian que a instituição "não financiará mais a intolerância. Qualquer artista que não seja profissional o suficiente para se apresentar para espectadores de todas as origens, independentemente de filiação política, não será bem-vindo".

Sucesso nos palcos da Broadway e de Londres, "Les misérables" é uma adaptação como musical do romance "Os miseráveis", de Victor Hugo.

A peça foi adaptada para os cinemas em 2012 e rendeu um Oscar de melhor atriz coadjuvante a Anne Hathaway.

