A- A+

Globoplay "Os Outros": pernambucano Pedro Wagner entra para o elenco da terceira temporada da série Ator interpreta Geraldo, novo personagem da trama, que estreia novos episódios nesta quinta-feira (9)

“Os Outros” estreia sua terceira temporada nesta quinta-feira (9), no Globoplay. A série segue falando sobre intolerância e falta de diálogo na sociedade contemporânea, mas agora troca de cenário e ganha novos personagens.

Cibele e Marcinho, mãe e filho vividos por Adriana Esteves e Antonio Haddad, fogem para o campo em busca de um recomeço. Com identidades falsas, eles passam a viver em uma comunidade serrana, onde conhecem novos vizinhos que também carregam seus próprios segredos.

Um dos moradores do local é Geraldo, interpretado pelo pernambucano Pedro Wagner. Caseiro contratado por Roberto (Lázaro Ramos) e Marta (Mariana Lima), ele assumiu o comando da família após a morte da mãe, cuidando da irmã mais nova, Patrícia (Carol Duarte), e, mais tarde, do pai, Homero (Paulo Goya), que ficou acamado após um AVC.



“Não é um personagem que pode ser olhado dentro da perspectiva bom ou ruim. Ele tem humanidade, tem contraste, tem sombra e cor. Ele tem espaços em vão, espaços extremamente preenchidos, isso eu falo em aspectos de alma mesmo. ‘Os Outros’ têm uma característica muito forte que é: os personagens estão sempre vivendo alguma encruzilhada da vida”, aponta Pedro Wagner.

A vida de Geraldo é marcada por responsabilidades e sacrifícios. Para cuidar do pai, ele precisou abrir mão do casamento com Rosa (Larissa Goes), seu grande amor. Anos depois, essa escolha segue ressoando na mente do homem, em um misto de orgulho e arrependimento.

Pedro Wagner é natural de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Ele conta que o imaginário da cidade, onde ele viveu a infância e a adolescência, o ajudou a construir o personagem. A temperatura naturalmente mais baixa do município o aproximou da região serrana que serve de cenário para “Os Outros”.

“O grande contraste da terceira temporada é esse lugar de tranquilidade que a natureza passa. Mas é como se você colocasse uma lupa na natureza: ela é selvagem, árdua, conflituosa. São muitas espécies dividindo o mesmo espaço. E cada um lutando pela sobrevivência. Alguns sendo caça e outros caçadores”, observa.

Assim como nas temporadas anteriores, a série tem texto assinado por Lucas Paraizo, com direção artística de Luisa Lima. Pedro, que já vinha acompanhando a produção como espectador, destaca a densidade de cada cena criada pelo autor.

“Eu gosto dessas emoções fortes, de investigar esses lugares de encruzilhada, de beirada, de precipício que volta e meia cada um de nós, seres humanos, a gente vai na vida. O Geraldo é um prato cheio para isso”, afirma o pernambucano, que reflete antes de eleger um momento mais marcante das gravações.

“Tem uma cena de karaokê muito bonita. Todas as minhas cenas com a Patrícia, que é a Carol Duarte, que é um presente para a vida, um encontro de alma o meu com a Carol. Todo esse elenco é especial”, elogiou. Também estão nesta temporada Cadu Fávero, Docy Moreira, Adanilo e o também pernambucano Bruno Garcia.



Semanalmente, o Globoplay disponibilizará quatro novos episódios da série, sempre nas quintas-feiras, até 23 de abril, totalizando 12 episódios. “Os Outros” é um dos grandes sucessos da plataforma e já teve o seu formato vendido para adaptações na Alemanha, Estados Unidos e Grécia.

Veja também