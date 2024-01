"Os Rejeitados" estreia nesta quinta-feira (11) nas salas brasileiras de cinema; saiba mais

A- A+

A vida de professor não é fácil, imagine, então, ter que cuidar de estudantes rebeldes de um internato durante o feriado de Natal - a tarefa fica ainda mais difícil.



Esse é o fio condutor de "Os Rejeitados”, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (11). A história acompanha o docente Paul Hunham (Paul Giamatti) da escola norte-americana Barton Academy, que ficou como tutor dos alunos encrenqueiros do internato, que não retornaram para casa no período das férias natalinas. Daí ficaram conhecidos como 'os rejeitados'.



Drama e amizade



Dentre os estudantes está um jovem rebelde, Angus Tully (Dominic Sessa), que acaba de perder o seu pai. Ele tem lidado 'à sua própria maneira' com o luto pela situação.



Entre discussões, desabafos e perseguições, o professor Hunham tem que lidar com o momento delicado do aluno, e os dois começam a refletir sobre a vida juntos, criando um vínculo improvável, ainda que precisem de um empurrãozinho da cozinheira-chefe do internato, Mary Lamb (Da'Vine Joy Randolph), que acaba de perder um filho no Vietnã.



"Os Rejeitados" é estrelado por Paul Giamatti (da série "Billions") e Da'Vine Joy Randolph ("A Cidade Perdida"), vencedores do Globo de Ouro 2024 pelo filme, respectivamente, nas categorias de Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical e Melhor Atriz Coadjuvante em Filme.



O longa-metragem é do diretor norte-americano vencedor do Oscar, Alexander Payne ("Nebraska" e "Os Descendentes") com roteiro assinado por David Hemingson (da série "Apartamento 23").

"Os Rejeitados" é um dos principais filmes da temporada 2024 de premiações, sendo um forte concorrente nas categorias de comédia, principalmente, no quesito de atuações.



No próximo domingo, 14 de janeiro, acontece o Critics Choice Awards, no qual o longa-metragem tem oito indicações, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator e Melhor Atriz Coadjuvante.

Veja também

Luto Ator Peter Crombie, o Joe Davola de 'Seinfeld', morre aos 71 anos