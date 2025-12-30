A- A+

ANO NOVO Os rituais da virada: as superstições de ano novo que resistem ao tempo; confira Cores, comidas, gestos e crenças que muita gente segue mesmo dizendo que não acredita

Na virada do ano, vale quase tudo para tentar garantir paz, saúde, dinheiro e amor nos próximos 12 meses. Mesmo quem diz não acreditar costuma seguir ao menos uma tradição — nem que seja por precaução. As superstições de ano novo atravessam gerações, se adaptam aos tempos modernos e seguem presentes nas ceias, nas praias e nas festas.

Roupa branca e cores da sorte

Roupas claras continuam sendo a superstição mais comum. O branco simboliza paz, renovação e equilíbrio, mas outras cores também entram no ritual: amarelo e dourado para dinheiro, vermelho para amor, verde para saúde e azul para tranquilidade. Há ainda quem aposte na cor da roupa íntima, escolhida conforme o desejo para o novo ano.

Pular sete ondas

Um dos rituais mais tradicionais nas praias. A prática pede entrar no mar de frente, pular sete ondas e fazer um pedido a cada uma, sem virar as costas para o oceano ao final. A crença está ligada à renovação e à força simbólica do mar.

Lentilha e comida da sorte

A ceia também carrega significados. A lentilha é associada à prosperidade e à fartura e costuma aparecer em saladas, no arroz ou como acompanhamento. Carnes como porco e peixe simbolizam avanço e abundância, enquanto aves, como frango e peru, são evitadas por representarem retrocesso.





Dinheiro na carteira

Colocar dinheiro na carteira antes da meia-noite é um ritual comum para atrair estabilidade financeira. Pode ser nota ou moeda, nova ou antiga. A ideia é simples: não começar o ano com a carteira vazia.

Romã da prosperidade

A romã é símbolo de abundância. A tradição manda guardar sementes na carteira ou na bolsa para atrair dinheiro ao longo do ano. Em algumas versões, as sementes devem ser embrulhadas em papel.

As 12 uvas

Importada da Espanha, a tradição das 12 uvas ganhou espaço no Brasil. A pessoa come uma uva a cada badalada da virada, fazendo um pedido para cada mês do ano.

Pé direito, dois pés… no réveillon, cada um entra do seu jeito

Como até o pé da virada virou motivo de debate político, a recomendação é simples: entre no ano do jeito que preferir.

Sem brigas

Evitar brigas e discussões à meia-noite é visto como forma de afastar conflitos no novo ano.

Veja também