TEATRO "Os Saltimbancos" celebra cinco anos com espetáculo no Teatro de Santa Isabel Montagem pernambucana será encenada em três sessões neste fim de semana, 18 e 19 de março

A montagem pernambucana de "Os Saltimbancos" - espetáculo inspirado do clássico "Os Músicos de Bremen", dos irmãos Grimm, e com texto adaptado para o teatro, de Chico Buarque - será apresentadano próximo sábado (18) e domingo (19) no Teatro de Santa Isabel, em celebração aos cinco anos da peça, cuja direção geral e artística são assinadas por Roberto Costa.

Com ingressos disponíveis no Sympla, a partir de R$ 35 (meia-entrada), a encenação do clássico infantil será apresentado no sábado, às 14h30 e no domingo no mesmo horário, em sessão extra, além do horário das 16h30.





No palco, o jumento, o cachorro, a galinha e a gata, maltratados pelos donos, resolvem se unir para dar um novo rumo às suas vidas. Ao final, e unidos, os animais decidem que não vão mais retornar para a cidade.

Serviço:

Montagem pernambucana de "Os Saltimbancos"



Quando: Sábado (18) e domingo (19), às 14h30 e 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla



Praça da República, Santo Antônio, Recife

Informações: 3355-3323

