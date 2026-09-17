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filme 'Os Sertões', de Euclides da Cunha, será adaptado aos cinemas por cineasta português A obra que relembra a Guerra de Canudos está sendo gravada na cidade de Canudos, na Bahia

O clássico de Euclides da Cunha, Os Sertões, será adaptado para o cinema. Selvajaria terá direção do português Miguel Gomes (Grand Tour), em uma coprodução internacional entre Portugal, Brasil, França, Itália e Holanda.

A obra que relembra a Guerra de Canudos está sendo gravada na cidade de Canudos, na Bahia, e conta a história dos conflitos armados entre o Exército brasileiro e os camponeses que seguiam o líder religioso Antônio Conselheiro.

A ideia da produção é estar conectada ao máximo com a história do local. Por isso, Grace Passô é a única atriz profissional envolvida na produção. Ela será responsável pela narração da história.

Em declaração oficial, o diretor comentou a importância da obra original para o povo de Canudos, e reforça a proposta de ampliar o alcance da obra para além de seu contexto original, mantendo, ao mesmo tempo, o compromisso com a história da cidade e de sua população:

"Os Sertões é crucial para a reflexão sobre a identidade brasileira, mas o conflito entre sertanejos e soldados republicanos é também representativo de todo o gênero humano. Vamos universalizar o mundo de Os Sertões, mas reitero também meu compromisso de me manter fiel a Canudos e à sua população. Ao final do processo, a ideia é ter um filme sobre literatura, o retrato de uma comunidade e um modesto tratado sobre o comportamento humano".

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