A- A+

série "Os Simpsons": saiba quem é Larry Dalrymple, que viralizou após morrer no seriado Morte do personagem, relatada no último episódio da série levado ao ar, pegou espectadores de surpresa

O seriado “Os Simpsons” comoveu o público ao levar ao ar, no último domingo (21), o episódio “Cremains of the day”, que relata os ocorridos após a morte do personagem Larry Dalrymple, um assíduo frequentador do Bar do Moe. Um dos amigos do protagonista Homer, ele tinha uma história pouco aprofundada na trama. Apesar disso, a sua saída de cena, depois de 35 anos de tela, foi lamentada pelos espectadores do programa.

Na história, Larry era um dos visitantes mais fieis do Bar do Moe, aparecendo sempre bebendo com os amigos na taverna. Até então, se sabia bem pouco sobre o personagem. Somente no episódio sobre a sua morte é relatado o seu sobrenome, Dalrymple.

Homer, Lenny, Carl e Moe, amigos de Larry, ficam encarregados por espalhar as cinzas dele (Foto: Reprodução)

De acordo com um site criado por fãs do programa, que apresenta atualmente a sua 35ª temporada, o personagem havia aparecido cerca de 230 vezes na tela. Nessas aparições, o personagem pouco falava.

No episódio, Homer, Lenny, Carl e Moe, todos amigos de Larry, ficam encarregados por espalhar as cinzas dele. Durante o momento de pesar, entretanto, os companheiros percebem que sabem pouco sobre o companheiro de bar.

No velório, a mãe de Larry até aparece e faz uma homenagem durante o velório do filho. "Meu Lawrence sempre falava sobre os melhores amigos, os caras do Bar do Moe", disse ela.

Nas redes sociais, os fãs lamentaram a perda do personagem, que morreu fora das telas. “Acabei de saber que vão matar o Larry em ‘The Simpsons’ amanhã. Preciso de um minuto”, escreveu um internauta no X (ex-Twitter), antecipando o episódio

Veja também

POLÊMICA Davi vai ao "Altas Horas" neste sábado e trecho da entrevista vaza; veja vídeo