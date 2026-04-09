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"Os Testamentos: Das Filhas de Gilead" estreia no Disney+

Spin-off de "The Handmaid's Tale" aprofunda o regime distópico em uma Gilead ainda mais rígida

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"Os Testamentos: Das Filhas de Gilead" estreia no Disney+"Os Testamentos: Das Filhas de Gilead" estreia no Disney+ - Foto: Reprodução/Disney+

A série “Os Testamentos: Das Filhas de Gilead”, derivada da série “The Handmaid’s Tale”, chegou ao Disney+ nesta quarta-feira (8), com a liberação dos três primeiros episódios. A produção expande o universo da história original ao apresentar um futuro em que o regime de Gilead se torna ainda mais severo.

Inspirada no livro “O Conto da Aia”, da escritora Margaret Atwood, a série original retrata uma sociedade distópica onde liberdades básicas foram abolidas. Nesse cenário, direitos como acesso à educação, liberdade de imprensa e defesa legal deixaram de existir, enquanto punições rígidas são aplicadas a qualquer forma de resistência ao regime que substituiu os antigos Estados Unidos.

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Em “Os Testamentos: Das Filhas de Gilead”, veremos como está o mundo após quinze anos dos acontecimentos da história original. No spin-off,  a narrativa é centrada nos personagens que cresceram sob o regime de Gilead e que precisam lidar com as rígidas regras do sistema.

No elenco, a produção conta com nomes como Ann Dowd, que retorna ao universo da trama, além de Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti e Zarrin Darnell-Martin.

Os episódios iniciais já estão disponíveis no catálogo do Disney+. Os próximos capítulos serão lançados semanalmente, sempre às quartas-feiras, a partir das 4h, no horário de Brasília.

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