Streaming "Os Thunderbolts*" chega ao Disney+ em 27 de agosto

A partir de 27 de agosto, os fãs do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) poderão assistir "Os Thunderbolts*", também conhecido como "Os Novos Vingadores" no Disney+. A aventura chega à plataforma de streaming após sua exibição nos cinemas. O longa-metragem conta com o retorno de personagens conhecidos pelo grande público, como Viúva Negra e Soldado Invernal.

O enredo conta a história de uma equipe de anti-herois que é recrutada para uma missão perigosa que os forçará a confrontar zonas sombrias do passado. A ex-assassina Yelena Belova e a inesperada turma de desajustados do Universo Marvel, os rejeitados Bucky Barnes, Guardião Vermelho, Fantasma, Treinadora e John Walker, são enredados em uma armadilha mortal preparada por Valentina Allegra de Fontaine.



A mudança de título para "Os Novos Vingadores" não aconteceu puramente por uma questão de marketing, mas também por uma escolha narrativa, já que a película encerra a quinta fase da Marvel nos cinemas, que começou a nova etapa com "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos".

*Com informações da assessoria de imprensa

