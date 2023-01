Oscar 2023: campeões de bilheteria não estão entre os mais indicados

A- A+

Em live transmitida via Instagram na manhã desta terça-feira (24), direto Beverly Hills, na Califórnia, a Academia de Hollywood anunciou todas as indicações para a cerimônia de premiação do Oscar 2023, marcada para 12 de março. A lista final confirmou algumas expectativas e não traduziu alguns dos maiores sucessos de bilheteria nas categorias em disputa por estatuetas.



A nota triste para o cinema brasileiro foi a não inclusão entre os finalistas de nenhum dos dois filmes nacionais que concorriam entre os pré-indicados, o documentário "Território" e o curta-metragem "Sideral". Destaque especial para a categoria música original, com Rihanna, Lady Gaga e David Byrne indicados.



Votantes estrangeiros seguem crescendo na Academia, aspecto que parece ter sido considerável na consagração do sul-coreano "Parasita" como o Melhor Filme de 2020 e na indicação do japonês "Drive My Car" no ano passado. Um dos favoritos é o drama "Nada de Novo no Front" que, na semana passada, recebeu 14 indicações no BAFTA, importante premiação britânica. Outro forte candidato é o indiano "RRR (Revolta, Rebelião, Revolução)", que não pode concorrer como Melhor Filme Estrangeiro, pois a Índia já foi selecionada através do drama "The Last Film Show".

Campeões de indicações

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", dirigido por Daniel Scheinert e Daniel Kwan, dominou a lista, com 11 indicações ao todo. A comédia irlandesa "Os Banshees de Inisherin" e o filme da Primeira Guerra Mundial "Nada de Novo no Front" empataram em segundo lugar com nove indicações, seguidos pela biografia do rock "Elvis" com oito e o filme de Steven Spielberg "Os Fabelmans" com sete.



“Tudo, Todo Lugar ao Mesmo Tempo”, maior surpresa do cinema em 2022, foi um roteiro descartado para o segundo filme do Doutor Estranho, “Multiverso da Loucura 2022”. Os diretores Daniel Kwan, Daniel Scheinert deram continuidade ao projeto do jeito deles e produziram uma das histórias mais autênticas dos últimos anos. Com direito a ficção-científica, comédia, ‘plot twists’, cenas de ação e drama, o filme difere de qualquer outro que participou do Oscar.



Em “Banshees de Inisheer”, mais uma vez Martin McDonagh (“Três Anúncios Para Um Crime 2017”) explora o gênero de drama. O filme se passa na ilha fictícia de Inisherin, em 1923, durante a Guerra Civil Irlandesa. A película conta a história de Pádraic, um homem gentil e abalado depois de conhecer de Colm, amigo de longa data cuja amizade foi quebrada após o conflito surgir no país.



Muita bilheteria, poucas indicações

A audiência televisiva para as cerimônias de premiação, como o Oscar, vem caindo à medida que os membros da Academia nos últimos anos têm se voltado para filmes independentes menos conhecidos, como "Nomadland" (sem tradução para o português) e "No Ritmo do Coração". Muitos do setor cinematográfico esperavam que o evento fizesse uma boa distribuição de indicações entre as grandes produções de 2022, sobretudo pelo momento em que gigantes como a Cineworld, segunda maior rede de cinemas do mundo, entrou com pedido de concordata.



O filme épico de ficção científica de James Cameron, "Avatar: O Caminho da Água", ultrapassou US$ 2 bilhões em bilheteria mundial no fim de semana passado. Já "Top Gun: Maverick" gerou cerca de US$ 1,5 bilhão. Apesar do sucesso junto ao público, "Avatar - O Caminho da Água" conseguiu apenas quatro indicações, "Top Gun: Maverick" obteve seis indicações e "Pantera Negra" ficou com cinco, todos abaixo do topo da lista de mais indicados.



Favoritos

Brendan Fraser ("A Baleia"), Colin Farrell ("Os Banshees de Inisherin") e Austin Butler ("Elvis") são os favoritos ao Oscar de Melhor Ator. Vencedora de duas estatuetas, Blanchett é destaque ao prêmio de Melhor Atriz, categoria que também deve contar com Michelle Yeoh, pela sua atuação em "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo'", contracenando com Ke Huy Quan, candidato a Melhor Ator Coadjuvante.



Angela Basset, indicada à Melhor Atriz Coadjuvante, também pode se tornar a primeira personagem de um filme de super-heróis da Marvel a ser indicada ao Oscar por "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre". Já Spielberg concorre à Melhor Direção.



Já "Argentina, 1985", que conta a história do julgamento que condenou militares durante a ditadura no país sul-americano (1976-1983), se apresenta como forte candidato ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

