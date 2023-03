Oscar 2023: indicada, Lady Gaga não vai se apresentar na premiação

A- A+

Lady Gaga vai quebrar a tradição das apresentações dos indicados à Melhor Canção Original na noite do Oscar. Nesta quarta-feira, o produtor executivo da cerimônia confirmou que ela não se apresentará na maior premiação do cinema. A cantora e atriz está concorrendo com 'Hold My Hand', que integra a trilha sonora de 'Top Gun: Maverick'.

"Eu adoraria dizer: 'Não, não posso confirmar', mas quer saber? Vou contar a vocês. Então, aqui é onde estamos: na verdade, convidamos todos os cinco indicados - temos um ótimo relacionamento com Lady Gaga e sua equipe - [mas] ela está no meio das filmagens de um filme agora, e estamos honrando a indústria cinematográfica e o que é preciso para fazer um filme", disse Glenn Weiss, nesta quarta-feira.

Lady Gaga está gravando a sequência de Coringa ("Joker: Folie à Deux") com Joaquin Phoenix, que chega aos cinemas no dia 4 de outubro de 2024. Ela interpretará a anti-heroína Arlequina.

"Depois de muitas idas e vindas, não parecia que ela poderia ter uma performance do calibre que estamos acostumados com ela, com o qual ela está acostumada. Então, ela não vai se apresentar no show", concluiu Weiss.

