Oscar 2023: Michelle Yeoh faz história e se torna primeira asiática a vencer como Melhor Atriz

Aos 60 anos, Michelle Yeoh foi uma dos destaques da cerimônia do Oscar 2023. Na noite deste domingo (12), a protagonista de “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” fez história e se tornou a primeira asiática a levantar a estatueta de Melhor Atriz no Oscar.

Em seu discurso, a artista se dirigiu ao público feminino. “Esse é um símbolo de esperança e possibilidade. Meninas, jamais deixem que alguém diga para vocês que já passaram da idade”, disse.

Foi a primeira vez em 21 anos que uma atriz não branca vence na categoria. Antes dela, a última foi Halle Berry por “A Última Ceia”, em 2002.



No caótico filme dos diretores Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Michelle vive uma entediada chefe de família e dona de lavanderia, que muda sua vida ao descobrir a chave para salvar o multiverso da destruição.