A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood entrega, na noite deste domingo (12), os prêmios da 95ª edição do Oscar. O comediante Jimmy Kimmel retorna ao papel de anfitrião da cerimônia, que ocorre em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Após a exibição de um vídeo em que brinca fazer parte do filme "Top Gun: Maverick", um dos indicados da noite, Jimmy Kimmel entrou no palco como se estivesse caindo de paraquedas. O anfitrião fez piadas com alguns dos convidados e curiosidades sobre esta edição, além de alfinetar a falta de diversidade no Oscar deste ano.

Ainda durante os primeiros minutos da noite, o anfitrião também brincou com o tapa que Will Smith deu no humorista Chris Rock no Oscar do ano passado. "Temos uma política de segurança muito forte. Se em algum momento alguém cometer um ato de violência, vai receber o Oscar de melhor ator e fazer um discurso de 19 minutos. Se acontecer alguma coisa violenta, façam o que fizeram no ano passado: fiquem sentados e façam absolutamente nada", zombou.

O primeiro prêmio anunciado na noite foi para "Pinóquio", de Guillermo Del Toro, como Melhor Animação. "Animação é cinema. Não é apenas para crianças e elas podem ser levadas para um próximo passo", afirmou o diretor premiado em seu discurso.

Em seguida, foram revelados os prêmios de Melhor Ator e Atriz Coadjuvantes. O ator de origem vietnamita Ke Huy Quan, de "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", levou a melhor na categoria masculina e fez uma agradecimento emocionado, lembrando que seus primeiros anos de vida foram como refugiado.



"Olha onde estou agora. Dizem que histórias assim só acontecem no cinema. Nem acredito que está acontecendo comigo. Isso sim é o verdadeiro sonho americano", afirmou o artista.

Colega de Ke no mesmo filme, Jamie Lee Curtis levou a estatueta de Atriz Coadjuvante. A atriz, conhecida por suas participações em longas de horror, agradeceu aos colegas de equipe, fãs e família, destacando que os pais também foram indicados ao Oscar em momentos diferentes.

"Navalny", que acompanha a trajetória de Alexei Navalny, líder da oposição russa, ganhou como Melhor Documentário. Yulia Navalnaya, esposa do ativista político, que está preso na Rússia, falou em nome do marido. "Alexei, eu estou sonhando com o dia que você vai ser liberto e o nosso país vai ser livre", afirmou.

"An Irish Goodbye" venceu como Melhor Curta-Metragem em Live Action. No palco, a equipe fez todos os presentes cantarem parabéns para o ator James Martin, astro da produção, que tem síndrome de Down e faz aniversário hoje.

"Nada de Novo no Front" ficou com o prêmio de Melhor Fotografia. O Oscar de Melhor Maquiagem foi para "A Baleia", filme cujo trabalho de caracterização deixou o ator Brendan Fraser praticamente irreconhecível. Já "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" ganhou a categoria de Melhor Figurino.



A estatueta de Melhor Filme Internacional foi entregue ao alemão “Nada de Novo no Front”. O longa-metragem conta a história de um jovem convocado para atuar na linha de frente da Primeira Guerra Mundial.

