Oscar 2024: saiba horário, onde assistir, os favoritos e mais detalhes da premiação

O Oscar 2024 vem aí. A cerimônia da 96ª edição do prêmio concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood ocorre neste domingo (10), às 20h. Na noite em que os olhos do mundo se voltam para a sétima arte, astros e estrelas do cinema atravessam o tapete vermelho rumo ao Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em busca da cobiçada estatueta dourada.

A disputa é acirrada e, apesar de alguns nomes despontarem como favoritos, nada está ganho para ninguém. Neste ano, o recordista de indicações é “Oppenheimer”. Das 23 categorias contempladas pela premiação, o filme sobre o “pai da bomba atômica” foi lembrado em 13, seguido por “Pobres Criaturas”, que foi indicado 11 vezes.

As apostas

Levando em consideração outras premiações que servem como termômetro para o Oscar, é bem provável que a estatueta de Melhor Filme vá mesmo para o longa-metragem dirigido por Christopher Nolan. O cineasta norte-americano, aliás, é também o grande favorito ao prêmio de Melhor Direção. Como surpresas sempre podem acontecer na premiação hollywoodiana, vale apostar também em “Pobres Criaturas”, fábula excêntrica sobre autodescoberta dirigida pelo grego Yorgos Lanthimos, e “Assassinos da Lua das Flores”, drama policial épico do mais que experiente Martin Scorsese.



Falando ainda em “Oppenheimer”, o protagonista da obra, Cillian Murphy, tem em Paul Giamatti, de “Os Rejeitados”, o único concorrente com chances reais de tirar das suas mãos o troféu de Melhor Ator. Na categoria de Melhor Atriz o resultado é menos previsível. Tanto Emma Stone, que brilhou em “Pobres Criaturas” e já ganhou um Oscar por “La La Land” (2017), quanto Lily Gladstone, estrela de “Assassinos da Lua das Flores” e primeira indígena dos Estados Unidos indicada ao prêmio, podem levar a melhor.

Nas categorias de coadjuvantes, a vitória já parece dada como certa para Robert Downey Jr., por “Oppenheimer”, e Da’Vine Joy Randolph, de “Os Rejeitados”. O prêmio de Melhor Filme Internacional deve ir para o representante do Reino Unido. Um dos filmes mais comentados da temporada, “Zona de Interesse” já foi classificado por Steven Spielberg como o melhor filme sobre o holocausto desde “A Lista de Schindler” (1993), dirigido por ele.

E onde fica “Barbie” nisso tudo? A maior bilheteria de 2023 - faturou o equivalente a R$ 7 bilhões - recebeu oito indicações ao Oscar, incluindo a categoria de Melhor Filme, mas foi esnobado em outras, como Melhor Atriz para Margot Robbie e Melhor Direção para Greta Gerwig.

Onde acompanhar?

No Brasil, a premiação será transmitida ao vivo no TNT, na TV paga, e na plataforma de streaming Max (antiga HBO Max). Os flashes do tapete vermelho, que sempre rendem comentários sobre as roupas escolhidas pelos famosos, começam às 18h, com cobertura do canal E! Entertainment.

Pela quarta vez, o comediante e apresentador Jimmy Kimmel é o mestre de cerimônias do Oscar. Além dele, sobem ao palco para anunciar vencedores ou introduzir apresentações nomes como Ariana Grande, Jennifer Lawrence, Nicolas Cage, Matthew McConaughey, Lupita Nyong'o, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Charlize Theon, Dwayne Johnson, Michael Keaton e Steven Spielberg, entre outros.

Como de costume, não pode faltar música para embalar a entrega dos prêmios. As cinco músicas indicadas ao prêmio de Melhor Canção Original serão interpretadas no palco. Uma das apresentações mais aguardadas é a de Ryan Gosling, que cantará “I'm Just Ken”, do filme “Barbie”, ao vivo pela primeira vez.

