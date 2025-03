Oscar 2025: Cacá Diegues e Sérgio Mendes ficam de fora de homenagens póstumas na cerimônia

A- A+

Como é costume, a cerimônia do Oscar 2025 prestou uma homenagem a figuras importantes do mundo do entretenimento que morreram no último ano, mas dois dos grandes nomes da cultura nacional, o diretor Cacá Diegues (morto aos 84 anos) e o pianista Sérgio Mendes (83 anos), ficaram de fora da lista apresentada neste domingo (2). Um dos nomes que foram lembrados no momento foram Anouk Aimée e Gene Hackman.

A cerimônia homenageou ainda David Lynch, Maggie Smith, Donald Sutherland, Shelley Duvall, Gena Rowlings, James Earl Jones, Dick Pope, Jeff Baena, Bob Newhart, Kris Kristofferson, M Emmet Walsh, Robert Towne, Joan Plowright e Teri Garr.





O último filme lançado comercialmente de Diegues, aliás, “O grande circo místico”, foi escolhido como representante brasileiro na corrida por uma indicação ao Oscar, em 2018. Não chegou, entretanto, a ser indicado à premiação.

Nos últimos tempos, o diretor vinha trabalhando na finalização de "Deus ainda é brasileiro", continuação para sucesso de 2003 estrelado por Antonio Fagundes e Wagner Moura, com estreia prevista ainda para 2025.

Já Mendes foi indicado ao Oscar, em 2012, junto ao parceiro profissional Carlinhos Brown, pela canção "Real in Rio", um dos temas do filme de animação "Rio" (2011). Ele também ganhou o Grammy de World Music (categoria recentemente rebatizada de "global music") pelo disco "Brasileiro", lançado em 1992.

Na ocasião, a premiação cinematográfica de Hollywood acabou entregando o troféu para "Man or muppet", tema de "Os muppets" (2011). Naquele ano, apenas as duas obras concorriam àquela categoria, algo atípico na cerimônia. "Não foi dessa vez, mas valeu. Estou feliz de estar aqui", declarou Carlinhos Brown, ao lado de Sergio Mendes, após a divulgação do resultado.

Veja também