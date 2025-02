A- A+

Oscar Oscar 2025: Fernanda Torres e indicados ganham bolsa com "mimos" no valor de US$100 mil A bolsa "Todo mundo Ganha", criada pela Distinctive Assets, já virou marca registrada do evento.

Dos 20 indicados na categoria de atuação, apenas quatro vão deixar o Dolby Theatre no domingo (2) com o Oscar na mão, a menos que haja um improvável empate.

Mas eles não saem dessa temporada de mãos vazias. Todos os concorrentes a melhor ator, atriz, ator coadjuvante e atriz coadjuvante, mais os cinco que disputam a estatueta de direção, recebem presentes no valor de mais de US$ 100 mil (algo como R$ 570 mil) – inclusive Fernanda Torres.

A bolsa “Todo mundo ganha” foi criada pela empresa de marketing Distinctive Assets e não tem nenhuma relação com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood ou o Oscar, mas já virou um clássico do evento.

O objetivo é ser um mimo para aqueles que vão voltar para casa sem os sonhados troféus.

Neste ano, a bolsa inclui uma estadia de quatro noites em dois resorts nas Ilhas Maldivas: o Joali Maldives e o Joali Being, cujas diárias giram em torno de US$ 3 mil (cerca de R$ 17 mil), produtos de beleza de marcas como L’Oréal, Ilia e Miage, perfumes veganos e comidinhas como framboesas cobertas de chocolate, chás de luxo, pipoca e pretzels gourmet.

O fundador da Distinctive Assets, Lash Fary, garante que há uma filosofia por trás da escolha dos produtos.

“Embora nossos presentes possam ter fama por serem divertidos e fabulosos, eles também servem como uma maneira de divulgar pequenos negócios, marcas de propriedade de minorias, empreendedoras mulheres e companhias que devolvem à comunidade”, afirma ele, em comunicado.

Em 2025, há também uma atenção especial à realidade de Los Angeles. “Por causa dos incêndios historicamente trágicos, encontramos outras maneiras de nossos brindes fazerem bem à comunidade.”

Por exemplo, a Bright Harbor oferece em nome dos indicados ajuda de um total de US$ 1 milhão para 300 famílias afetadas pelos incêndios em Los Angeles, ajudando no processo de lidar com as seguradoras, conseguir benefícios governamentais e encontrar empresas idôneas para reconstruir suas moradias.

Na sacola de presentes também estão:

- Cinco noites no retiro de bem-estar sustentável Santani, nas montanhas do Sri Lanka, com diárias ao redor de US$ 550 (pouco mais de R$ 3 mil);

- Hospedagem no Cotton House Hotel em Barcelona, na Espanha;

- Lipoaspiração de braços e pernas na ArtLipo;

- Inscrição no programa do laboratório Function Health, que faz uma avaliação de saúde com mais de 100 exames;

- Capas de almofada e roupas para cachorro feitas de tecidos reciclados de grifes de luxo do Cate Brown Studio;

- Experiência no Bar de Joias da OMGIGI com até 10 pessoas, que podem desenhar suas próprias joias no valor de até US$ 500;

- Produtos como meias de cashmere com a marca da Beboe, chamada de Hermès da Maconha (lembrando que o consumo pessoal é legal em diversos lugares dos Estados Unidos);

- Mochila de viagem com 22 compartimentos da Nomatic

Tudo muito legal, mas tanto Fernanda Torres quanto a torcida brasileira certamente preferem uma certa estatueta dourada.

*Especial para O Globo

