Oscar 2025: Selena Gomez e Oprah Winfrey vão anunciar prêmios; veja lista completa de apresentadores

Selena Gomez e Oprah Winfrey estão garantidas no palco do Oscar 2025.

A Academia anunciou, na manhã desta quarta-feira, os nomes de mais uma leva de apresentadores do prêmio, que acontece no dia 2 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Além das duas, foram divulgadas as presenças de Jo Alwyn, Sterling K.Brown, William Dafoe, Ana de Armas, Lily Rose-Depp, Goldie Hawn, Connie Nielsen e Ben Stiller.

O Oscar acontece no domingo de carnaval do Brasil e terá transmissão da TV Globo para todo o Brasil, a partir das 21h55, menos o estado do Rio, que confere ao vivo os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial.

O gshow e G1 passam o sinal direto de Los Angeles. Na TV a cabo o TNT mostra a festa e, no streaming, é a Max, ambos a partir das 21h.

Os outros apresentadores já confirmados pela Academia são Halle Berry, Pénelope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb e Bowen Yang.

O mestre de cerimônias da noite é o comediante, roteirista e ex-apresentador de talk show Conan O’Brien.

Ele substitui Jimmy Kimmel, que esteve à frente da apresentação na última edição, que, inclusive, ganhou o Emmy de melhor especial de variedades ao vivo.

