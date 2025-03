Oscar 2025: saiba a ordem da entrega das estatuetas por cada categoria e o horário do prêmio

A- A+

A ordem de apresentação das categorias do Oscar 2025 só será oficialmente divulgada pela Academia de Hollywood no próprio dia da premiação, no domingo (2), data em que os apresentadores da noite receberão o roteiro final da festa.

Até lá, as especulações — sobretudo entre brasileiros — não vão parar de pipocar nas redes sociais: afinal, em que momento da cerimônia poderão ser anunciadas as estatuetas de " Ainda estou aqui" (2024) e Fernanda Torres, caso a vitória aconteça? Essa é uma das perguntas que mais tem sido feitas na internet.

Tradicionalmente, as principais categorias da premiação são deixadas para os momentos finais da cerimônia. Acontece que, a cada ano, a definição do que é (ou não é) mais relevante, dentro do prêmio, acaba mudando de acordo com o buzz gerado sobre a cerimônia.

Exemplo: em 2021, a última categoria a ser anunciada no Oscar foi a de melhor ator. À época, cultivava-se a expectativa de que Chadwick Boseman, que interpretou o Pantera Negra na saga de super-heróis da Marvel, ganharia o prêmio de maneira póstuma pelo trabalho no filme "A voz suprema do blues" (2020) — o artista havia morrido em 2020, aos 43 anos. A estatueta, no entanto, acabou sendo entregue para Anthony Hopkins, por seu papel em "Meu pai" (2020).

A tradicional ordem do Oscar também foi embaralhada no ano anterior, em 2021. Naquele período, devido às expectativas positivas depositadas sobre " Parasita" — o longa-metragem mais comentado da temporada — a categoria de melhor filme internacional, normalmente revelada mais perto do início do evento, foi alocada nos momentos finais da cerimônia. Não deu outra. A produção sul-coreana arrematou o prêmio de melhor filme internacional e melhor filme. Um encerramento em clímax.

Em 2025, a especulação geral, de acordo com portais americanos especializados na cobertura do evento, é de que acontecerá exatamente o mesmo. Devido ao burburinho provocado entre a disputa de " Emilia Pérez" e "Ainda estou aqui" — e também pelo engajamento gerado por Fernanda Torres —, as categorias de melhor filme internacional e melhor atriz devem ser reveladas apenas nos instantes finais da cerimônia.

Que horas começa o Oscar?

A cerimônia do Oscar 2025 acontece a partir das 21h (horário de Brasília). Pela TV Globo, o sinal direto de Los Angeles será entregue para todo Brasil, exceto para o Rio de Janeiro, que acompanhará o desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba. A transmissão, que terá o comando da apresentadora Maria Beltrão, terá início às 21h55. Mas os fluminenses que quiserem assistir à premiação da Academia poderão acompanhar o mesmo sinal pelos sites do G1 e do gshow.

O evento também será transmitido ao vivo no canal TNT e na plataforma de streaming da Max, a partir das 19h30. Participam da cobertura Ana Furtado, diretamente de Los Angeles, e Carol Ribeiro, no tapete vermelho. No estúdio, estão escalados o ator Lázaro Ramos, a atriz Fabiula Nascimento e a especialista em séries e filmes Aline Diniz.

