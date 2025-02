Oscar 2025: saiba como é a votação que pode premiar ''Ainda Estou Aqui'' e Fernanda Torres

A- A+

Com a votação do Oscar 2025 já encerrada, resta aos brasileiros a torcida para os prêmios para ''Ainda Estou Aqui'' e Fernanda Torres daqui a dez dia, no domingo (2). Mas você sabe como é feita a votação?

Restrita aos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood — hoje composta por mais de 10 mil pessoas ligadas à indústria do cinema, sendo cerca de 9.500 membros ativos, a votação determina uma série de regras para os filmes inscritos por produtores e distribuidoras.



Em linhas gerais, após as indicações serem reveladas, o processo de escolha vai para uma segunda fase: os integrantes ativos podem se manifestar sobre todas as categorias (isso porque, anteriormente, na primeira etapa, diretores, atores, técnicos de som, maquiadores, executivos, entre outras classes de profissionais, votaram nas produções que seriam indicadas para as suas respectivas categorias). Então, o título ou profissional mais votado, ao fim desta votação, torna-se o vencedor do Oscar.



A única categoria que foge à regra geral de votação, no caso, é a de melhor filme em que um sistema de “voto preferencial” é estabelecido. Os votantes fazem um ranking a partir das produções indicadas. Sai com a estatueta aquela que ficar em primeiro lugar em mais de 50% das listas.



Caso nenhuma produção atinja esse feito, a PricewaterhouseCoopers, que gere a votação, fica responsável por checar qual filme menos apareceu no topo do ranking dos votantes. Desta forma, os votos para esse filme são distribuídos para a produção que tiver sido escolhida em segundo lugar por esses votantes.



Não há uma obrigação de assistir a todos os filmes - exceto em categorias específicas, como filme internacional (a qual “ Ainda estou aqui” concorre) e animação - mas os votantes são incentivados a escolherem indicados de produções a que realmente viram. Em relação ao Oscar de melhor filme, é preciso classificar os indicados de acordo com as preferências individuais.

Como alguém se torna um votante do Oscar?

Ser votante da Academia é um privilégio que demanda reconhecimento profissional. Os novos membros são indicados por pelo menos dois integrantes da instituição e passam por uma rigorosa avaliação. Cada uma das 17 áreas possui seus próprios critérios de seleção.



Entre os brasileiros na lista, estão cineastas como Fernando Meirelles (“Cidade de Deus”), Kleber Mendonça Filho (“Bacurau”), João Moreira Salles ("Santiago") e Petra Costa (“Democracia em Vertigem”); intérpretes a exemplo de Alice Braga, Fernanda Montenegro, Rodrigo Santoro, Sônia Braga e Wagner Moura; animadores como Alê Abreu (“O Menino e o mundo”) e Carlos Saldanha (“Rio”); fotógrafos como Afonso Beato, Lula Carvalho e Adriano Goldman; produtores como Vânia Catani e Fabiano Gullane.

