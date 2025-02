Oscar 2025: veja motivos pelos quais estrelas de Hollywood se recusaram a receber estatueta

A- A+

O Oscar é o reconhecimento mais importante no mundo do cinema. No entanto, e embora possa ser difícil de acreditar, ao longo dos anos nem todas as estrelas de Hollywood concordaram em recebê-lo. Faltando poucos dias para a 97ª edição, que será realizada neste domingo, 2 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles, contamos quais foram as personalidades que rejeitaram o renomado prêmio.

Dudley Nichols

O roteirista, escritor e diretor de cinema americano foi reconhecido pela Academia com quatro indicações e uma vitória em 1936 pelo drama de guerra irlandês The Informer (1935), dirigido por John Ford. Mas, devido a uma disputa com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, recusou o prêmio de Melhor Roteiro Original.

Dudley não era apenas um roteirista, mas também esteve envolvido na fundação do Screen Writers Guild, o sindicato original dos roteiristas de Hollywood, e serviu como seu presidente de 1937 a 1938. O confronto entre a Academia e o sindicato foi tal que, daquela data em diante, 15 estrelas "esqueceram" de receber seus prêmios.





George C. Scott

Em 1971, o ator recusou o prêmio de Melhor Ator pelo filme de drama de guerra Patton (1970). Scott havia avisado com antecedência que, se ganhasse, não receberia o prêmio porque acreditava que cada performance dramática era totalmente única e que a comparação com outras eras tediosa e inútil. Além disso, em um telegrama que enviou à organização quando soube que havia sido nomeado, ele definiu a cerimônia como um “desfile de carne de duas horas, uma exibição pública com suspense artificial por razões puramente econômicas”.





George C. Scott em "Patton" — Foto: Reprodução

Ele também pediu que seu nome não fosse incluído entre as estrelas da lista da qual fazia parte. “Peço respeitosamente que você remova meu nome da lista de indicados. Meu pedido não tem a intenção de denegrir meus colegas. Além disso, por mais estranho que pareça, não pretendo ofender a Academia. “Eu simplesmente não quero me envolver”, ele disse.

Marlon Brando

Um ano depois desse caso, o ator, considerado uma das figuras mais importantes de Hollywood, seguiu os passos do colega. Embora tenha sido indicado ao prêmio de Melhor Ator em 1972 por sua interpretação de Vito Corleone em O Poderoso Chefão, ele decidiu não comparecer à cerimônia.





Sophia Loren e Marlon Brando (de smoking) e o diretor Charlie Chaplin nas filmagens de "A Condessa de Hong Kong" — Foto: Divulgação

Anteriormente, Brando havia recebido um Oscar na mesma categoria pelo filme Sindicato de Ladrões. Mas como em 1972 os Estados Unidos passavam por um forte confronto entre os nativos e o FBI - porque Marlon era contra como o cinema retratava os índios - ele decidiu não comparecer à cerimônia e rejeitar a estatueta.

A ativista Sacheen Littlefeather foi trazida ao palco. Vestida com traje Apache (que incluíam pele de veado com franjas e penas) e carregando um discurso de oito páginas que Marlon havia escrito, ela decidiu resumi-lo devido à falta de tempo. “Hoje à noite vou interpretar Marlon Brando. Ele me pediu para dizer a vocês em um discurso muito longo, que não posso compartilhar com vocês por falta de tempo, que infelizmente ele não pode aceitar este prêmio tão generoso. E as razões para isso são o tratamento que os índios americanos recebem hoje na indústria cinematográfica e na televisão (...) Rezo neste momento para não ter me intrometido nesta noite e que, no futuro, nossos corações e nossos entendimentos se encontrem com amor e generosidade", disse ele, sob aplausos, mas também vaias.

João Gielgud

Ao longo de sua carreira, o ator e diretor britânico ganhou dois Oscars, três Tony Awards, um Emmy e um Grammy; No entanto, não fiquei nada feliz com isso.

“Eu realmente detesto todo esse absurdo sobre felicitações mútuas e as comparações odiosas que isso evoca”, disse ele em 1982, recusando-se a aceitar seu Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo filme Arthur (1981).

Paul NewmanA

Em 1985, o ator, diretor e produtor americano se recusou a comparecer à cerimônia porque havia sido indicado sete vezes na categoria Melhor Ator e só havia vencido na oitava vez, em 1986. Na época, ele disse que estava cansado de sempre sair de mãos vazias.



Peter O'Toole

O ator inglês teve várias indicações, mas nenhuma estatueta ao longo de sua carreira. Por isso, a Academia decidiu lhe dar um Oscar honorário em 2003. Agradecido pelo reconhecimento, O'Toole, que tinha 70 anos na época, rejeitou a menção, pois sentiu que estava recebendo uma "aposentadoria prematura" e os convidou a repetir a oferta quando ele completasse 80 anos.

Por insistência da Academia, ela recebeu o prêmio, mas disse que ainda tinha muitos papéis a desempenhar. Em 2007 foi indicado por Vênus (2006); No entanto, o prêmio de 2003 acabou sendo sua única estatueta

Além desses casos, vale ressaltar que, ao longo dos anos, diversas estrelas que se consagraram vencedoras em suas respectivas categorias não compareceram para receber o prêmio. Alguns não compareceram por questões de agenda, outros porque não concordavam com a Academia e alguns por conflitos pessoais que estavam acontecendo com eles naquele momento. Também houve aquelas celebridades que simplesmente não gostaram de comparecer às cerimônias ou não foram porque achavam que não iriam ganhar... e acabaram indo.

No entanto, não comparecer à cerimônia nem sempre significa recusar o prêmio. Um dos casos mais recentes é o de Anthony Hopkins, que em 2021, aos 83 anos, recebeu seu segundo Oscar de Melhor Ator por seu trabalho em Meu Pai. Sua categoria foi anunciada no final da cerimônia, mas na época ele estava dormindo em sua casa no País de Gales. No dia seguinte, quando ele acordou, deram-lhe a boa notícia e ele gravou um vídeo para agradecer pela distinção.

