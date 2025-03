Oscar 2025: confira os vencedores de todas as categorias da premiação

A- A+

O Oscar, prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, realiza sua 97ª cerimônia. Todas as 23 categorias serão reveladas neste domingo (2), no palco do Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Neste ano, a torcida dos brasileiros está com “Ainda Estou Aqui”. O filme de Walter Salles concorre em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.



A primeira categoria da noite foi a de Melhor Ator Coadjuvante, que ficou com Kieran Culkin, por "A Verdadeira Dor". "Flow", primeira obra da Letônia indicada ao Oscar, ganhou a estatueta de "Melhor Longa-metragem de Animação", desbancando produções de grandes estúdios, como "Divertida Mente 2" e "Robô Selvagem".



O Oscar de Melhor Curta-metragem de animação ficou com o título iraniano "In the Shadow of the Cypress". Ao subirem ao palco, os diretores Hossein Molayemi e Shirin Sohani se atrapalharam ao falar em inglês e falaram sobre as dificuldades enfrentadas no país de origem.



Paul Tazewell, figurinista de "Wicked", foi aplaudido de pé pelos convidados da cerimônia. Em seu discurso, o artista celebrou o fato de seu o primeiro homem negro a vencer nesta categoria do Oscar.

Confira os vencedores do Oscar 2025:

Melhor Ator Coadjuvante - Kieran Culkin

Melhor Longa-metragem de Animação - "Flow"

Melhor Curta-metragem de animação - "In the Shadow of the Cypress"

Melhor Figurino - "Wicked"

