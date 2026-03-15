CINEMA

Oscar 2026: brasileiro Adolpho Veloso não leva prêmio de Melhor Fotografia; saiba quem ganhou

O paulistano trabalhou na fotografia do filme "Sonhos de Trem", dirigido por Clint Bentley

Diretora de Fotografia de "Pecadores"Diretora de Fotografia de "Pecadores" - Foto: Patrick T. Fallon / AFP

O Oscar 2026 anunciou seus vencedores na noite deste domingo (15). O prêmio de Melhor Direção de Fotografia ficou com Autumn Durald Arkapaw, por "Pecadores".

O longa-metragem desbancou um representante brasileiro. Embora seja um produção dos Estados Unidos, o filme “Sonhos de Trem” tem como diretor de fotografia o paulistano Adolpho Veloso. 

Também estavam na disputa pela categoria técnica Dan Laustsen, por "Frankenstein"; Darius Khondji, por "Marty Supreme"; e Michael Bauman, por "Uma Batalha Após a Outra".

Mesmo sem levar o prêmio, Adolpho Veloso conseguiu um feito inédito. Em 29 edições do Oscar, ele foi o primeiro brasileiro indicado à categoria de Fotografia. 

O trabalho do paulistano, aliás, é apontado como uma das maiores virtudes do longa-metragem dirigido pelo cineasta estadunidense Clint Bentley para a Netflix. Ele se destacou na temporada de prêmios de 2026, tendo conquistado também o Critics Choice Awards, o Satellite Awards e o Film Independent Spirit Awards. 

Autumn Durald Arkapaw foi a primeira mulher na história do Oscar a conquistar o prêmio de Fotografia e única indicada em sua categoria neste ano. “É uma honra estar aqui e quero que todas as mulheres aqui se levantem, porque eu não cheguei aqui sem vocês”, disse a diretora, que foi aplaudida de pé.

