Oscar 2026: brasileiro Adolpho Veloso não leva prêmio de Melhor Fotografia; saiba quem ganhou
O paulistano trabalhou na fotografia do filme "Sonhos de Trem", dirigido por Clint Bentley
O Oscar 2026 anunciou seus vencedores na noite deste domingo (15). O prêmio de Melhor Direção de Fotografia ficou com Autumn Durald Arkapaw, por "Pecadores".
O longa-metragem desbancou um representante brasileiro. Embora seja um produção dos Estados Unidos, o filme “Sonhos de Trem” tem como diretor de fotografia o paulistano Adolpho Veloso.
Também estavam na disputa pela categoria técnica Dan Laustsen, por "Frankenstein"; Darius Khondji, por "Marty Supreme"; e Michael Bauman, por "Uma Batalha Após a Outra".
Leia também
• "Foi Apenas Um Acidente", filme iraniano indicado ao Oscar, chega ao streaming
• Warner Bros vai produzir filme de 'Game of Thrones' com roteiro do criador de 'House of Cards'
• Johnny Depp de volta em 'Piratas do Caribe 6'? Veja o que diz o produtor do filme
Mesmo sem levar o prêmio, Adolpho Veloso conseguiu um feito inédito. Em 29 edições do Oscar, ele foi o primeiro brasileiro indicado à categoria de Fotografia.
O trabalho do paulistano, aliás, é apontado como uma das maiores virtudes do longa-metragem dirigido pelo cineasta estadunidense Clint Bentley para a Netflix. Ele se destacou na temporada de prêmios de 2026, tendo conquistado também o Critics Choice Awards, o Satellite Awards e o Film Independent Spirit Awards.
Autumn Durald Arkapaw foi a primeira mulher na história do Oscar a conquistar o prêmio de Fotografia e única indicada em sua categoria neste ano. “É uma honra estar aqui e quero que todas as mulheres aqui se levantem, porque eu não cheguei aqui sem vocês”, disse a diretora, que foi aplaudida de pé.