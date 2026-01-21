A- A+

Oscar 2026 anuncia indicados nesta quinta (22) e Brasil tem grandes chances com "O Agente Secreto" Divulgação da lista será às 10h30, com expectativas concentradas no longa de Kleber Mendonça Filho; outros brasileiros e produções nacionais pré-selecionadas também podem ser indicados

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood revela, nesta quinta (22), a partir das 10h30, os indicados à 98ª edição do Oscar.

A cerimônia de anúncio será transmitida pelas redes sociais oficiais da premiação – Instagram, Facebook, TikTok e X – e pelo canal da Academia no YouTube, com apresentação dos atores Danielle Brooks (“A Cor Púrpura”) e Lewis Pullman (“Thunderbolts”).

O Brasil acompanha a divulgação com atenção redobrada. O cinema brasileiro pode emplacar indicações em diversas categorias, com destaque para “O Agente Secreto”, longa que chega credenciado por uma trajetória exitosa desde seu lançamento, com importantes prêmios conquistados em festivais e cerimônias internacionais, como o Festival de Cannes e o Globo de Ouro.

“O Agente Secreto”

O filme surge como forte candidato principalmente em “Melhor Filme Internacional”, mas também aparece no radar de categorias principais, como “Melhor Filme”, “Direção”, “Roteiro Original” e “Direção de Elenco”.

E o elenco é outro ponto de atenção: Wagner Moura desponta como possível indicado a “Melhor Ator”. A potiguar Tânia Maria – mesmo sendo uma aposta menos provável, mas não totalmente descartada – tem seu nome sempre lembrado para “Melhor Atriz Coadjuvante”.

Brasileiros com chances

Com um conjunto diversificado de obras e profissionais em evidência, o anúncio desta quinta pode confirmar um dos anos mais expressivos do Brasil na história recente do Oscar.

Além de “O Agente Secreto”, o Brasil também pode marcar presença em outras categorias, como, por exemplo, “Melhor Documentário”.

Dois títulos brasileiros integram a pré-lista de indicados: “Apocalipse nos Trópicos”, de Petra Costa – reforçando a recorrência da cineasta no circuito do Oscar após “Democracia em Vertigem” (2020) — e “Yanuni”, produção liderada pela cacica Juma Xipaia em parceria com Leonardo DiCaprio, sob direção de Richard Ladkani.

O cinema nacional também aparece em outras frentes. O curta “Amarela”, de André Hayato Saito, está entre os pré-selecionados a “Melhor Curta-Metragem”, categoria marcada por imprevisibilidade, mas que frequentemente reserva espaço para surpresas.

Já nas categorias técnicas, brasileiros podem surgir entre os indicados mesmo fora de produções nacionais: Adolpho Veloso é apontado como forte nome em “Melhor Fotografia” por “Sonhos de Trem”, enquanto Affonso Gonçalves pode ser indicado a “Melhor Montagem” por “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, dirigido por Chloé Zhao.

Previsões da Variety

A Variety, uma das principais publicações dedicadas ao mercado audiovisual dos Estados Unidos, divulgou, nesta terça (20), suas projeções mais recentes para a corrida do Oscar 2026.

Entre os destaques da lista está “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho.

Segundo as estimativas da revista, a produção nacional aparece com chances de figurar em quatro categorias: “Melhor Filme”, “Melhor Filme Internacional”, “Melhor Elenco” e Melhor Ator (Wagner Moura).

A Variety também menciona “O Agente Secreto” como um possível azarão em “Melhor Roteiro Original”, embora não inclua essa indicação entre suas apostas principais.

Caso o cenário projetado pela Variety se confirme, “O Agente Secreto” alcançará um feito histórico ao igualar “Cidade de Deus” como o título brasileiro com maior número de indicações ao Oscar.

Lançado em 2002 e indicado na cerimônia de 2004, o filme dirigido por Fernando Meirelles concorreu em quatro categorias técnicas e artísticas – Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Montagem.

Além disso, Wagner Moura poderá quebrar outra barreira ao se tornar o primeiro ator brasileiro reconhecido pela Academia na categoria de atuação.



