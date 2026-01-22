Oscar 2026: com "O Agente Secreto" em quatro categorias, confira a lista completa de indicados
Premiação anunciou indicados nesta quinta-feira (22). Cerimônia será em 15 de março, em Los Angeles
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou, na manhã desta quinta-feira (22), os indicados à 98ª edição do Oscar, em cerimônia transmitida pelas redes sociais oficiais da premiação.
O cinema brasileiro está representado entre os indicados com grande destaque para “O Agente Secreto”, longa pernambucano de Kleber Mendonça Filho, que tem acumulado prêmios internacionais desde seu lançamento, a exemplo das duplas premiações no Festival de Cannes e no Globo de Ouro.
O longa tem quatro indicações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura.
"Pecadores" fez história e bateu o recorde de nomeações: ao todo, o longa recebeu 16. "Uma Batalha Após a Outra" teve 13.
A cerimônia do Oscar 2026 será realizada em 15 de março, em Hollywood, nos Estados Unidos. O prêmio será apresentado pelo segundo ano seguido pelo humorista Conan O'Brien.
Melhor filme
"Bugonia"
"F1"
"Frankenstein"
"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra"
"O Agente Secreto"
"Valor Sentimental"
"Pecadores"
"Sonhos de Trem"
Melhor ator
Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
Leonardo DiCaprio, "Uma Batalha Após a Outra"
Ethan Hawke, "Blue Moon"
Michael B. Jordan, "Pecadores"
Wagner Moura, "O Agente Secreto"
Melhor atriz
Jessie Buckley, "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
Rose Byrne, "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"
Kate Hudson, "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois"
Renate Reinsve, "Valor Sentimental"
Emma Stone, "Bugonia"
Melhor ator coadjuvante
Benicio del Toro, "Uma Batalha Após a Outra"
Jacob Elordi, "Frankenstein"
Delroy Lindo, "Pecadores"
Sean Penn, "Uma Batalha Após a Outra"
Stellan Skarsgård, "Valor Sentimental"
Melhor atriz coadjuvante
Elle Fanning, "Valor Sentimental"
Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor Sentimental"
Amy Madigan, "A Hora do Mal"
Wunmi Mosaku, "Pecadores"
Teyana Taylor, "Uma Batalha Após a Outra"
Melhor direção de elenco
"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra"
"O Agente Secreto"
"Pecadores"
Melhor filme internacional
"O Agente Secreto", Brasil
"Foi Apenas um Acidente", França
"Valor Sentimental", Noruega
"Sirât", Espanha
"A Voz de Hind Rajab", Tunísia
Melhor direção
Chloé Zhao, "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
Josh Safdie, "Marty Supreme"
Paul Thomas Anderson, "Uma Batalha Após a Outra"
Joachim Trier, "Valor Sentimental"
Ryan Coogler, "Pecadores"
Melhor direção de arte
"Frankenstein"
"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Pecadores"
Melhor maquiagem e cabelo
"Frankenstein"
"Kokuho"
"Pecadores"
"Coração de Lutador"
"A Meia-Irmã Feia"
Melhor música original
"Dear Me", de "Diane Warren: Relentless"
"Golden", de "Guerreiras do K-pop"
"I Lied to You", de "Pecadores"
"Sweet Dreams of Joy", de "Viva Verdi!"
"Train Dreams", de "Sonhos de Trem"
Melhor trilha sonora original
"Bugonia"
"Frankenstein"
"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Pecadores"
Melhor roteiro original
"Blue Moon"
"Foi Apenas Um Acidente"
"Marty Supreme"
"Valor Sentimental"
"Pecadores"
Melhor roteiro adaptado
"Uma Batalha Após a Outra"
"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
"Bugonia"
"Sonhos de Trem"
"Frankenstein"
Melhor documentário
"Alabama: Presos do Sistema"
"Embaixo da Luz de Neon"
"Rompendo Rochas"
"Mr. Nobody Against Putin"
"A Vizinha Perfeita"
Melhor curta animado
"Butterfly"
"Forevergreen"
"The Girl Who Cried Pearls"
"Retirement Plan"
"The Three Sisters"
Melhor curta-metragem documental
"Quartos Vazios"
"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
"Children No More: "Were and Are Gone"
"The Devil is Busy"
"Perfectly Strangeness"
Melhor curta-metragem
"Butcher's Stain"
"A Friend of Dorothy"
"Jane Austen's Period Drama"
"The Singers"
"Two People Exchanging Saliva"
Melhor figurino
"Avatar: Fogo e Cinzas"
"Frankenstein"
"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
"Marty Supreme"
"Pecadores"
Melhor animação
"Arco"
"Elio"
"Guerreiras do K-pop"
"A Pequena Amélie"
"Zootopia 2"
Melhor fotografia
"Frankenstein", Dan Laustsen
"Marty Supreme", Darius Khondji
"Uma Batalha Após a Outra", Michael Bauman
"Pecadores", Autumn Durald Arkapaw
"Sonhos de Trem", Adolpho Veloso
Melhor edição
"F1"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Pecadores"
"Valor Sentimental"
Melhor som
"F1"
"Frankenstein"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Pecadores"
"Sirât"
Melhores efeitos visuais
"Avatar: Fogo e Cinzas"
"F1"
"Jurassic World: Renascimento"
"The Lost Bus"
"Pecadores"