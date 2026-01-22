A- A+

CINEMA Oscar 2026: diretor brasileiro Adolpho Veloso é indicado por Sonhos de Trem Nas últimas semanas, Veloso venceu o prêmio de Melhor Fotografia no Critics Choice Awards 2026

O diretor brasileiro Adolpho Veloso, de 37 anos, está entre os indicados ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem, produção da Netflix. A lista oficial dos selecionados foi divulgada nesta quinta-feira (22), consolidando o nome do cineasta brasileiro entre os principais profissionais do cinema internacional.

Em entrevista ao Estadão, Veloso classificou como surreal o reconhecimento recebido de diferentes associações e entidades do cinema. "Tudo que está acontecendo já está valendo. Eu gosto de comemorar as pequenas vitórias", afirmou, ao comentar a possibilidade de se tornar o segundo brasileiro indicado ao Oscar de fotografia.

Nas últimas semanas, Veloso venceu o prêmio de Melhor Fotografia no Critics Choice Awards 2026, na mesma categoria em que agora concorre ao Oscar.

O reconhecimento também o coloca na história como um dos poucos brasileiros a alcançar essa disputa - o primeiro foi César Charlone, uruguaio radicado no Brasil, indicado por Cidade de Deus.

Os cinco indicados a Melhor Fotografia no Oscar 2026 são:

- Pecadores

- Uma Batalha Após a Outra

- Sonhos de Trem

- Marty Supreme

- Frankenstein

A história de Sonhos de Trem

Em Sonhos de Trem, o ator Joel Edgerton interpreta um lenhador do início do século 20 que precisa lidar com o avanço das ferrovias nos Estados Unidos. A narrativa se desenvolve de forma fragmentada, construída a partir das memórias do personagem, com idas e vindas no tempo que acompanham tanto sua trajetória pessoal quanto às transformações sociais e tecnológicas da época

O encontro com uma jovem muda completamente o rumo de sua vida, levando à formação de uma família e a uma série de reviravoltas que marcam o enredo. A fotografia tem papel central na condução da história e vem sendo apontada como um dos principais destaques do filme nas avaliações da crítica.

Quem é Adolpho Veloso

O caminho de Adolpho Veloso até Hollywood começou no Brasil, com trabalhos em produções como Rodantes (2021), El Perfecto David (2021) e a minissérie Mosquito (2020). Ao longo da carreira, também esteve à frente de projetos internacionais, como a série Becoming Elizabeth e o curta American Cancer Story.

Além do cinema e da televisão, o diretor atuou na direção de videoclipes, incluindo Ameianoite, de Pabllo Vittar e Gloria Groove. Veloso também trabalhou com Heitor Dhalia no documentário On Yoga, experiência que chamou a atenção do cineasta Clint Bentley. A parceria entre eles se consolidou pela capacidade de transitar entre ficção e documentário, combinação presente em b (2021) e retomada em Sonhos de Trem.

Veja também