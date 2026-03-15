Oscar 2026: confira a lista completa de vencedores da premiação
A cerimônia ocorreu neste domingo (15), em Los Angeles, e premiou 24 categorias
A cerimônia da 98ª edição do Oscar ocorre neste domingo (15). Diretamente do Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anuncia os vencedores da maior premiação do cinema mundial.
Filmes de diversos países concorrem em 24 categorias diferentes. O brasileiro “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura.
A lista de indicados em 2026 foi revelada no dia 22 de janeiro. “Pecadores” fez história e bateu o recorde de nomeações: ao todo, o longa recebeu 16. Já “Uma Batalha Após a Outra” contabilizou 13.
Conan O'Brien é o anfitrião do evento de premiação, que traz entre os apresentadores das categorias nomes como Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Pedro Pascal e o brasileiro Wagner Moura. No Brasil, o Oscar é transmitido ao vivo na TV Globo, no canal pago TNT e na plataforma de streaming HBO Max.
Confira a lista completa de vencedores do Oscar 2026:
Melhor Filme
"Bugonia"
"F1"
"Frankenstein"
"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra"
"O Agente Secreto"
"Valor Sentimental"
"Pecadores"
"Sonhos de Trem"
Melhor Filme Internacional
"O Agente Secreto", Brasil
"Foi Apenas um Acidente", França
"Valor Sentimental", Noruega
"Sirat", Espanha
"A Voz de Hind Rajab", Tunísia
Melhor Direção de Elenco
"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra" - VENCEDOR
"O Agente Secreto"
"Pecadores"
Melhor Ator
Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
Leonardo DiCaprio, "Uma Batalha Após a Outra"
Ethan Hawke, "Blue Moon"
Michael B. Jordan, "Pecadores"
Wagner Moura, "O Agente Secreto"
Melhor Atriz
Jessie Buckley, "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
Rose Byrne, "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"
Kate Hudson, "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois"
Renate Reinsve, "Valor Sentimental"
Emma Stone, "Bugonia"
Melhor Ator Coadjuvante
Benicio del Toro, "Uma Batalha Após a Outra"
Jacob Elordi, "Frankenstein"
Delroy Lindo, "Pecadores"
Sean Penn, "Uma Batalha Após a Outra" - VENCEDOR
Stellan Skarsgård, "Valor Sentimental"
Melhor Atriz Coadjuvante
Elle Fanning, "Valor Sentimental"
Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor Sentimental"
Amy Madigan, "A Hora do Mal" - VENCEDORA
Wunmi Mosaku, "Pecadores"
Teyana Taylor, "Uma Batalha Após a Outra"
Melhor Direção
Chloé Zhao, "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
Josh Safdie, "Marty Supreme"
Paul Thomas Anderson, "Uma Batalha Após a Outra"
Joachim Trier, "Valor Sentimental"
Ryan Coogler, "Pecadores"
Melhor Fotografia
"Frankenstein", Dan Laustsen
"Marty Supreme", Darius Khondji
"Uma Batalha Após a Outra", Michael Bauman
"Pecadores", Autumn Durald Arkapaw
"Sonhos de Trem", Adolpho Veloso
Melhor Animação
"Arco"
"Elio"
"Guerreiras do K-pop" - VENCEDORA
"A Pequena Amélie"
"Zootopia 2"
Melhor Direção de Arte
"Frankenstein" - VENCEDOR
"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Pecadores"
Melhor Maquiagem e Cabelo
"Frankenstein" - VENCEDOR
"Kokuho"
"Pecadores"
"Coração de Lutador"
"A Meia-Irmã Feia"
Melhor Música Original
"Dear Me", de "Diane Warren: Relentless"
"Golden", de "Guerreiras do K-pop"
"I Lied to You", de "Pecadores"
"Sweet Dreams of Joy", de "Viva Verdi!"
"Train Dreams", de "Sonhos de Trem"
Melhor Trilha Sonora Original
"Bugonia"
"Frankenstein"
"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Pecadores"
Melhor Roteiro Original
"Blue Moon"
"Foi Apenas Um Acidente"
"Marty Supreme"
"Valor Sentimental"
"Pecadores" - VENCEDOR
Melhor Roteiro Adaptado
"Uma Batalha Após a Outra" - VENCEDOR
"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
"Bugonia"
"Sonhos de Trem"
"Frankenstein"
Melhor Documentário
"Alabama: Presos do Sistema"
"Embaixo da Luz de Neon"
"Rompendo Rochas"
"Um Zé Ninguém Contra Putin" - VENCEDOR
"A Vizinha Perfeita"
Melhor Curta Animado
"Butterfly"
"Forevergreen"
"The Girl Who Cried Pearls" - VENCEDOR
"Retirement Plan"
"The Three Sisters"
Melhor Curta-metragem Documental
"Quartos Vazios" - VENCEDOR
"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
"Children No More: Were and Are Gone"
"The Devil is Busy"
"Perfectly Strangeness"
Melhor Curta-metragem
"Butcher's Stain"
"A Friend of Dorothy"
"Jane Austen's Period Drama"
"The Singers" - VENCEDOR (EMPATE)
"Two People Exchanging Saliva" - VENCEDOR (EMPATE)
Melhor Figurino
"Avatar: Fogo e Cinzas"
"Frankenstein" - VENCEDOR
"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
"Marty Supreme"
"Pecadores"
Melhor Edição
"F1"
"Marty Supreme"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Pecadores"
"Valor Sentimental"
Melhor Som
"F1"
"Frankenstein"
"Uma Batalha Após a Outra"
"Pecadores"
"Sirat"
Melhores Efeitos Visuais
"Avatar: Fogo e Cinzas" - VENCEDOR
"F1"
"Jurassic World: Renascimento"
"The Lost Bus"
"Pecadores"