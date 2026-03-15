Oscar 2026: "Uma Batalha Após a Outra" vence a categoria inédita de Melhor Direção de Elenco
Apresentada pela premiação pela primeira vez neste ano, categoria tinha o brasileiro "O Agente Secreto" entre os indicados
O Oscar estreou neste ano a inédita categoria de Melhor Direção de Elenco. Anunciada na noite deste domingo (15), a nova estatueta foi entregue pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas à diretora Francine Maisler pelo filme “Pecadores”.
O brasileiro “O Agente Secreto”, representado pelo diretor de elenco Gabriel Domingues, também estava na disputa pelo prêmio. Além dele, foram indicados “Marty Supreme”, “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” e “Pecadores”.
O trabalho de um diretor de elenco em um filme é escalar os atores que vão estrelar uma produção. Cassandra Kulukundis assina a direção de elenco de "Uma Batalha Após a Outra".
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Dirigido por Paul Thomas Anderson, o longa-metragem é uma sátira política sobre o autoritarismo crescente nos Estados Unidos. Leonardo DiCaprio interpreta um ex-membro de um grupo revolucionário. Após anos afastado da militância, ele busca ajuda dos antigos amigos para conseguir proteger sua filha em meio à perseguição aos imigrantes.
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