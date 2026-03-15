"Uma Batalha Após a Outra" vence Oscar de Melhor Filme; Brasil sai da premiação sem estatuetas
"O Agente Secreto" também disputava a principal categoria da noite
Anunciado neste domingo (15), o Oscar 2026 de Melhor Filme foi para "Uma Batalha Após a Outra", que contabilizou seis vitórias na premiação. O brasileiro “O Agente Secreto”, que concorria na categoria e em outras três, deixou a cerimônia sem estatuetas.
Também disputaram o prêmio de Melhor Filme "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", "Marty Supreme", "Valor Sentimental", "Pecadores" e "Sonhos de Trem".
Brasil
Mesmo sem levar o prêmio principal para casa, "O Agente Secreto" fez história no Oscar. A última vez que uma obra brasileira havia recebido quatro indicações foi em 2004, com “Cidade de Deus”.
Além da categoria de Melhor Filme, o longa dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho concorreu às categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura. Além disso, Adolpho Veloso foi nomeado a Melhor Direção de Fotografia por “Sonhos de Trem”.
As indicações deste ano fortalecem o prestígio do cinema brasileiro no cenário internacional. No ano passado, o País conquistou um feito inédito com “Ainda Estou Aqui”, que venceu como Melhor Filme Internacional.
Vencedor
“Uma Batalha Após a Outra” já vinha sendo apontado como grande favorito à estatueta principal do Oscar. Dirigido por Paul Thomas Anderson, o filme é uma sátira política sobre o autoritarismo crescente nos Estados Unidos.
Leonardo DiCaprio interpreta um ex-membro de um grupo revolucionário. Após anos afastado da militância, ele busca ajuda dos antigos amigos para conseguir proteger sua filha em meio à perseguição aos imigrantes.