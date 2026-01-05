Oscar 2026: "O Agente Secreto" avança na disputa por indicação a Melhor Filme Internacional
Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou que o filme pernambucano está entre as 15 obras que vão para próxima fase de votação
"O Agente Secreto", filme do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura, avançou mais uma etapa rumo à indicação para o Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou, na tarde desta segunda-feira (5), que o filme está entre as 15 obras que vão para próxima fase de votação.
Confira a lista de classificados:
Argentina, Belén
Brasil, O Agente Secreto
França, It Was Just An Accident
Alemanha, Sound Of Falling
Índia, Homebound
Iraque, The President’s Cake
Japão, Kokuho
Jordânia, All That’s Left Of You
Noruega, Sentimental Value
Palestina, Palestine 36
Coreia do Sul, No Other Choice
Espanha, Sirât
Suíça, Late Shift
Taiwan, Left-Handed Girl
Tunísia, The Voice Of Hind Rajab.
Ainda segundo a Academia, a lista final com os indicados ao Oscar será anunciada em 22 de janeiro.