Oscar 2026: "O Agente Secreto" é indicado em quatro categorias; veja a lista completa
Filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho iguala o feito de Cidade de Deus, que também conquistou quatro indicações em 2004
O cinema brasileiro fez história, nesta quinta (22), no anúncio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood dos indicados à 98ª edição do Oscar. "O Agente Secreto" teve quatro indicações, igualando o feito de Cidade de Deus em 2004. O longa concorrerá nas categorias Melhor Elenco, Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura.
Em cerimônia transmitida pelas redes sociais oficiais da premiação e com apresentação dos atores Danielle Brooks (“A Cor Púrpura”) e Lewis Pullman (“Thunderbolts”).
Chances de Oscar
O longa de Kleber Mendonça Filho chegou à reta final da campanha ao Oscarcredenciado com mais de 50 prêmios internacionais, entre eles o de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no Festival de Cannes e o feito inédito para o Brasil no Globo de Ouro, com três indicações que renderam ao país os prêmios de melhor filme em língua não-inglesa e de melhor ator, com Wagner Moura.
De todas as categorias para as quais foi indicado, “O Agente Secreto” está muito cotado para vencer o prêmio de Melhor Filme Internacional e há grande expectativa pela categoria de Melhor Ator, pela celebrada atuação do baiano Wagner Moura. Outro grande destaque foi a indicação de "O Agente Secreto" na categoria "Melhor Elenco", que é a novidade desta edição do Oscar.
Confira a lista completa de indicados: