A- A+

OSCAR 2026 "O Agente Secreto" perde Oscar de Melhor Filme Internacional para "Valor Sentimental" Mesmo sem conquistar a estatueta, filme pernambucano fez história ao concorrer em quatro categorias da premiação

Não deu para o Brasil desta vez. “O Agente Secreto”, que concorria ao Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional, perdeu a estatueta para o longa-metragem norueguês “Valor Sentimental”, em anúncio feito neste domingo (15).

Ainda assim, o filme dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho brilhou na premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Segunda indicação consecutiva do Brasil como Melhor Filme Internacional, a produção teve ainda outras três nomeações: Melhor Filme, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura.

Antes de “O Agente Secreto”, a última vez que um filme brasileiro concorreu ao Oscar em quatro categorias foi em 2004, com “Cidade de Deus”. A obra foi indicada a Melhor Direção (Fernando Meirelles), Melhor Roteiro Adaptado (Bráulio Mantovani), Melhor Fotografia (César Charlone) e Melhor Edição/Montagem (Daniel Rezende), mas não levou estatuetas para casa.



O longa pernambucano percorreu uma trajetória cheia de prestígio até chegar ao Oscar. Logo no seu lançamento mundial, em maio do ano passado, assegurou dois dos prêmios oficiais do Festival de Cannes. Em janeiro deste ano, venceu também o Globo de Ouro nas categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama para Wagner Moura.



Além de "O Agente Secreto" e "Valor Sentimental", também concorreram na categoria de Melhor Filme Internacional "Foi Apenas um Acidente", da França; "Sirât", da Espanha; e "A Voz de Hind Rajab", da Tunísia.

Quem venceu?

“Valor Sentimental” já havia sido apontado pela revista Variety, conhecida por suas previsões precisas sobre o Oscar, como favorito na categoria de Melhor Filme Internacional. O drama norueguês recebeu nove indicações.

A produção, que também venceu o BAFTA 2026, foca no reencontro conturbado de duas irmãs com seu pai, um diretor de cinema excêntrico que sumiu da vida das filhas há muito tempo. Com direção de Joachim Trier, o filme traz no elenco Stellan Skarsgard, Renate Reinsve e Elle Fanning.



Em seu discurso, o diretor Joachim Trier elogiou seus colegas de trabalho. “Sou só um nerd de cinema da Noruega. Esse filme foi tudo para mim. Ele é sobre uma família muito problemática, mas isso é o oposto do que senti com essa equipe atrás de mim”, disse o cineasta, que também lembrou o demais concorrentes na categoria.

Veja também