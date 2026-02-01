A- A+

CINEMA Oscar 2026: polêmicas de 'Marty Supreme' podem reforçar chances de Wagner Moura contra Chalamet Desgaste em torno do filme de Josh Safdie pode abrir espaço para o brasileiro na corrida pela estatueta de melhor ator

Com nove indicações ao Oscar e a maior bilheteria da história da produtora A24, "Marty Supreme" está rodeado de polêmicas. O longa tem chances reais de levar um bom número de estatuetas, incluindo a de melhor ator para o astro Timothée Chalamet, talvez o principal rival do brasileiro Wagner Moura na categoria.

A primeira controvérsia diz respeito ao diretor Josh Safdie. Este é o primeiro filme de Josh após a ruptura artística com o irmão, Benny, com quem dirigiu títulos como "Jóias Brutas" (2019). Após anos de uma parceria marcante, os irmãos seguiram caminhos diferentes em 2025, com Josh dirigindo "Coração de lutador", que teve bem menos sucesso do que "Marty Supreme".

A separação já havia alimentado rumores, mas um recente texto do site California Post reacendeu rumores ao afirmar que ela teria sido causada por um incidente no set de "Bom Comportamento" (2017). Na ocasião, o ator Buddy Duress teria cometido assédio sexual contra uma atriz de 17 anos durante as filmagens. Segundo a reportagem, Josh teria continuado a filmar a cena, e o episódio teria sido “a gota d’água” para Benny.

Pessoas próximas aos irmãos, porém, dizem que a relação é mais complexa do que isso e que, apesar da distância profissional, eles continuam mantendo contato pessoal.

Em paralelo, Josh atrai suas próprias polêmicas. A família de Marty Reisman, lendário jogador de tênis de mesa que inspirou "Marty Supreme", afirmou ao Daily Mail que não autorizou a obra e acusou os produtores de explorarem o nome e a história de Reisman sem compensação financeira. Josh Safdie sustenta que o filme é uma obra de ficção, com elementos que apenas “homenageiam” Reisman.

Assim como aconteceu com Emilia Perez no ano passado, quando antigas declarações da atriz Karla Sofía Gascón vieram à tona e afetaram a campanha do filme, insiders de Hollywood suspeitam que as polêmicas em torno de "Marty Supreme" podem enfraquecer suas chances no Oscar, inclusive a de Timothée Chalamet como melhor ator. Editor cultural do site The Bulwark, Sonny Bunch sugeriu no microblog X a existência de uma campanha de difamação nos bastidores, típica da temporada de premiações, ainda que em versão adaptada à era das redes sociais.

O cenário é incerto, mas esse desgaste pode abrir espaço para adversários diretos na corrida, como Wagner Moura, astro de " O agente secreto", que poderia se tornar uma opção mais "segura" para a Academia. Vale ressaltar que nada disso torna o brasileiro automaticamente favorito para a disputa, que conta com outros nomes bem cotados como Leonardo Di Caprio ("Uma batalha após a outra"), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Ethan Hawke ("Blue moon").

