Oscar 2026: revista americana aposta em quatro indicações para "O Agente Secreto"
A revista norte-americana Variety publicou nesta terça-feira (20) suas últimas apostas para os indicados ao Oscar 2026
A revista norte-americana Variety publicou nesta terça-feira (20) suas últimas apostas para os indicados ao Oscar 2026. A publicação, especializada na indústria de entretenimento norte-americana, elegeu o longa brasileiro O Agente Secreto como provável candidato em quatro categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura.
A revista ainda colocou o filme de Kleber Mendonça Filho como uma possível surpresa na categoria de Melhor Roteiro Original, mas não apostou na indicação. A lista completa de indicados da 98ª edição do Oscar será divulgada no dia 22 de janeiro, às 10h30. O anúncio poderá ser acompanhado pelas redes sociais da premiação, incluindo o canal no YouTube.
Ainda segundo o jornalista Clayton Davis, editor de premiações da revista, a atual edição do Oscar deve ser histórica. O longa Pecadores, do cineasta Ryan Coogler, deve quebrar o recorde de maior quantidade de indicações ao prêmio, conquistando 15 nomeações. Outros três longas também devem conquistar uma dezena ou mais de indicações, como Uma Batalha Após a Outra (13), Hamnet (10) e Frankenstein (10).
Caso as previsões da Variety se concretizem, O Agente Secreto empatará com Cidade de Deus como o filme brasileiro com a maior quantidade de indicações ao Oscar na história. Em 2004, o longa de Fernando Meirelles foi indicado aos prêmios de Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Montagem. Wagner Moura também se tornaria o primeiro ator brasileiro indicado ao prêmio.
Oscar 2026: As apostas da ‘Variety’ para ‘O Agente Secreto’
Melhor Filme
Bugonia (Focus Features)
F1 (Apple Original Films/Warner Bros.)
Frankenstein (Netflix)
Hamnet (Focus Features)
Marty Supreme (A24)
Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
O Agente Secreto (Neon)
Valor Sentimental (Neon)
Pecadores (Warner Bros.)
Sonhos de Trem (Netflix)
Melhor Ator
Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra
Ethan Hawke, por Blue Moon
Michael B. Jordan, por Pecadores
Wagner Moura, por O Agente Secreto
Melhor Escalação de Elenco
Hamnet (Nina Gold)
Marty Supreme (Jennifer Venditti)
Uma Batalha Após a Outra (Cassandra Kulukundis)
O Agente Secreto (Gabriel Domingues)
Pecadores (Francine Maisler)
Melhor Filme Internacional
Foi Apenas um Acidente, filme da França (dir. Jafar Panahi)
O Agente Secreto, filme do Brasil (dir. Kleber Mendonça Filho)
Valor Sentimental, filme da Noruega (dir. Joachim Trier)
Sirat, filme da Espanha (dir. Oliver Laxe)
A Voz de Hind Rajab, filme da Tunísia (dir. Kaouther Ben-Hania)