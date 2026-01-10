A- A+

CINEMA Oscar 2026: revista americana deixa Wagner Moura de fora em previsão mais recente Atuação de Moura em O Agente Secreto, de Klebler Mendonça Filho, tem sido elogiada pela crítica internacional

O ator brasileiro Wagner Moura pode estar perdendo espaço na corrida pelo Oscar 2026. A revista especializada Variety, que antes apontou o ator como o favorito à categoria de Melhor Ator, deixou Moura de fora das possíveis indicações em sua previsão mais recente para a premiação.

Em lista divulgada na sexta (9), o editor Clayton Davis afirmou acreditar que Ethan Hawke (Blue Moon), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jesse Plemons (Bugonia) vão disputar o prêmio.

A atuação de Moura em O Agente Secreto, de Klebler Mendonça Filho, tem sido elogiada pela crítica internacional e cotada para a temporada de premiações desde maio de 2025, quando o ator levou o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Cannes.

Nas previsões da Variety, o ator aparece como o "próximo da fila", em um sexto lugar. A revista crava a indicação de O Agente Secreto em Melhor Filme Internacional, mas aposta na vitória do norueguês Valor Sentimental.

Apesar da nova previsão, Moura ainda é um dos concorrentes mais fortes à vaga no Oscar. Nos sites Gold Derby e Next Best Picture, que compilam as previsões e chances de indicação, ele aparece em 4º lugar entre os atores com maior probabilidade de serem indicados.

Ele também é um dos principais concorrentes ao Globo de Ouro, que ocorre neste domingo, 12. Nesta semana, as revistas Variety e Vanity Fair publicaram suas previsões para o prêmio e destacaram o brasileiro como provável vencedor da categoria de Melhor Ator em Filme de Drama. Se vencer, ele deve ganhar mais força na corrida ao Oscar, assim como ocorreu com Fernanda Torres, por Ainda Estou Aqui, na temporada passada.

