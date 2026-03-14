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OSCAR 2026 Oscar 2026: saiba tudo sobre a cerimônia que acontece neste domingo (15) ''O Agente Secreto'' concorre em quatro categorias, incluindo o principal prêmio da noite, a categoria de Melhor Filme

Neste domingo (15), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas vai anunciar os vencedores do Oscar 2026. ''O Agente Secreto'', filme do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, representa o Brasil na 98ª cerimônia, concorrendo em quatro categorias, incluindo Melhor Filme.

A cerimônia do Oscar acontece no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, na Califórnia, seguindo a tradição dos últimos 24 anos (exceto em 2021 devido à pandemia de COVID-19). O evento começa às 20h (horário de Brasília), mas a exibição ao vivo do tapete vermelho tem início a partir das 19h30.

Onde assistir e horário

No Brasil, a transmissão será exibida na TV Globo (a partir das 21h), na HBO Max, no Globoplay e na TNT. A última edição da cerimônia teve 3h50 de duração, então, é provável que a última categoria, Melhor Filme, seja anunciada antes da meia-noite.

Novidades

Nesta 98ª cerimônia, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou a nova categoria de Melhor Direção de Elenco, somando ao todo 24 categorias na premiação. A última vez que o Oscar teve essa quantidade de prêmios foi em 2020, antes de unificar Melhor Edição e Melhor Mixagem de Som em Melhor Som na edição de 2021.

Outro destaque da noite vai ser quando Wagner Moura for esbanjar o seu carisma no palco da cerimônia. O ator baiano, indicado ao Oscar em Melhor Ator, foi anunciado como um dos apresentadores desta edição e vai entregar um dos prêmios da noite.

Brasil em destaque

''O Agente Secreto'' concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco, igualando o recorde de ''Cidade de Deus'', também com quatro indicações. Em 2004, o filme brasiliero disputou em Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Montagem e Melhor Fotografia, sem nenhuma vitória - torcemos por um resultado contrário em 2026.

Esta é a segunda vez que o representante do Brasil é indicado a Melhor Filme, a principal categoria do Oscar. ''O Agente Secreto'' repete o feito realizado por ''Ainda Estou Aqui'' na última premiação.

A 98ª cerimônia do Oscar pode coroar o primeiro "back-to-back" brasileiro na premiação. Caso ''O Agente Secreto'' conquiste pelo menos um dos prêmios, teríamos um filme do Brasil ganhando uma estatueta pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, ''Ainda Estou Aqui'' levou de maneira inédita o prêmio de Melhor Filme Internacional - nesta edição o País vai concorrer pela sexta vez nessa categoria.

Outro brasileiro que figura entre os indicados é o diretor de fotografia Adolpho Veloso, responsável pela cinematografia de ''Sonhos de Trem'', produção estrangeira da Netflix.

Atrações

Quem comanda a cerimônia pelo segundo ano consecutivo é o comediante Conan O'Brien. O anfitrião vai ter o ator e comediante britânico Matt Berry como o locutor oficial da 98ª cerimônia do Oscar em 2026.

Entre outros nomes confirmados para entregar os prêmios estão Anne Hathaway, Chase Infiniti, Chris Evans,Delroy Lindo, Demi Moore, Ewan McGregor, Javier Bardem, Kieran Culkin, Mikey Madison, Nicole Kidman, Paul Mescal, Pedro Pascal, Robert Downey Jr., Rose Byrne e Zoe Saldaña.

Performances ao vivo

Neste ano, o público assiste a apresentações musicais inspiradas em dois filmes: ''Pecadores'', a produção com o maior número de indicações (16) ao Oscar na história, e ''Guerreiras do K-Pop'', a sensação da cultura pop.

Quem se arrepiou com a performance de ''I Lied To You'' em ''Pecadores'' vai ter uma nova oportunidade de ver Miles Caton e Raphael Saadiq interpretando a música, indicada ao Oscar de Melhor Canção Original. A dupla reunirá Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone ''Kingfish'' Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey e Alice Smith em uma homenagem ao estilo visual marcante do filme.

As vozes do grupo fictício HUNTR/X da animação ''Guerreiras do K-Pop'', as cantoras EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami, sobem no palco da cerimônia para apresentar a faixa ''Golden'', também indicada neste ano. A apresentação vai unir instrumentistas e danças tradicionais coreanas com intuito de celebrar a inspiração cultural que sustenta a história por trás do filme.

"Dear Me" (''Diane Warren: Relentless''), "Sweet Dreams Of Joy" (''Viva Verdi!'') e "Trains Dreams" (''Sonhos de Trem'') são as outras canções indicadas, mas sem performances ao vivo.

Além disso, a cerimônia também conta com a participação de Josh Groban e do coral Los Angeles Master.

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