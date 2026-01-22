Oscar 2026: veja a repercussão das quatro indicações de "O Agente Secreto"

A- A+

O cinema brasileiro fez história, ontem, no anúncio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood dos indicados à 98ª edição do Oscar. Com quatro indicações, o longa-metragem pernambucano “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, igualou o feito de “Cidade de Deus” que, em 2004, também concorreu em quatro categorias na mesma premiação.



O filme pernambucano concorrerá à estatueta mais cobiçada do cinema mundial nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco (Gabriel Domingues), novidade desta edição. Além de “O Agente Secreto”, o Brasil ainda aparece indicado na categoria Melhor Fotografia, com o diretor Adolpho Veloso, pelo filme “Sonhos de Trem”, produção da Netflix. A cerimônia que revelará os vencedores será em 15 de março.



Agradecimento

Em suas redes sociais, Kleber Mendonça Filho postou um vídeo de agradecimento pela torcida brasileira. “'O Agente Secreto’ não surgiu esse ano. Ele é fruto de muitos outros filmes. Não só os que eu fiz. Ele não existiria sem ‘Amarelo Manga’, por exemplo. (...) Passamos, ontem, de 1,5 milhão de espectadores. Isso é incrível!”, comentou o diretor.



“É fruto de muita coisa, de políticas públicas, que é uma forma inteligente de você investir na identidade do nosso País. Eu realmente acho que a população (do Brasil) passa a se ver. E é muito importante quando a gente se vê. Ver filmes de outros países é também parte de quem nós somos. Mas, ver filmes brasileiros, ver a produção artística brasileira é de extrema importância. Estou muito feliz com esse dia de hoje”, concluiu Kleber.



Reconhecimento

As indicações ao Oscar, igualando o recorde de “Cidade de Deus”, que em 2004 também concorreu em quatro categorias, coroam o reconhecimento internacional ao filme pernambucano, que desde sua estreia, em 6 de novembro de 2025, tem acumulado 58 prêmios em 36 premiações pelo mundo, entre eles, as inéditas conquistas duplas do Festival de Cannes - Melhor Ator (para Wagner) e Melhor Direção (para Kleber) - e de Melhor Ator e Melhor Filme em língua não inglesa.



O sucesso do filme coloca em evidência não só o cinema brasileiro, mas a produção audiovisual de Pernambuco e do Nordeste, que vive um momento de ouro, com destaque em festivais de todo o mundo, a exemplo de “O Último Azul”, do também pernambucano Gabriel Mascaro, que venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim 2025.



Repercussão

A cerimônia transmitida pelas redes sociais da Academia (Instagram, Facebook, TikTok e X) - e pelo canal no YouTube, que, como era de se esperar, foram "invadidas" por comentários de brasileiros comemorando as indicações.



Também em suas redes, o presidente Lula parabenizou as indicações. “O cinema brasileiro está em um dos melhores momentos de sua história! A indicação de 'O Agente Secreto' para quatro categorias do Oscar é motivo de celebração para todo o país. É o reconhecimento da nossa cultura e da capacidade do Brasil de contar histórias que emocionam o mundo”, escreveu Lula.



A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também felicitou o filme pelas indicações. "Nosso cinema brasileiro vai brilhar no Oscar 2026 (...). Deixo meus parabéns ao Wagner, ao diretor Kleber, a todo o elenco, aos produtores, roteiristas e técnicos que estão nos bastidores fazendo toda a magia acontecer. Viva o cinema brasileiro!", postou.



Uma divertida postagem conjunta dos governos de Pernambuco e da Bahia no Instagram celebrou a parceria de Kleber e Wagner. "Pernambuco e Bahia têm o molho, têm talento, têm história e, juntos, falam alto com o mundo inteiro." A postagem recebeu comentário da página oficial do filme pernambucano, pedindo para participar da “collab”.

