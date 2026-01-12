A- A+

OSCAR 2026 Oscar 2026: votações entram na reta final; saiba como funciona Mais importante cerimônia do cinema mundial acontece no dia 15 de março, em Los Angeles

Imediatamente depois da cerimônia do Globo de Ouro, ontem (11), em Los Angeles, com dupla estatueta para o longa-metragem brasileiro "O Agente Secreto", do cineasta Kleber Mendonça Filho, de Melhor Filme de Língua Não Inglesa e de Melhor Ator de Drama (Wagner Moura), começam as mais importantes votações do cinema mundial: de hoje (12) até sexta-feira (16) são votados os filmes que irão para o Oscar 2026, marcado para o dia 15 de março, em Los Angeles, Estados Unidos.

Nesta fase, que dura cinco dias, 10 mil profissionais de toda a cadeia da indústria do cinema mundial (diretores, atores, executivos, membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood) fazem o funil para a premiação, seguindo a seguinte regra: membros da Academia devem votar apenas em nomeados em suas respectivas áreas (atores votam nos indicados em atuação, roteiristas votam em roteiros pré-selecionados, etc).



Entretanto, a categoria Melhor Filme é votada pelos 10 mil membros.

O processo de escolha de Melhor Filme Internacional corre de forma diferente, com mais rodadas de votação, envolvendo os filmes que já entraram na pré-lista do Oscar, anunciada em dezembro de 2025, a exemplo de "O Agente Secreto".

O resultado das votações e deliberações sai em 22 de janeiro. Mas a corrida pelo Oscar nem está perto de terminar...

Reta final

Depois desse período, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood promove um almoço com os nomeados, em 10 de fevereiro, dias antes da votação ser aberta - a que vai definir os ganhadores da cobiçada estatueta.

E é aí que a votação para o Oscar 2026 entra na reta final: os 10 mil jurados votam em todas as categorias sem distinção de setor.



Quem receber a maior quantidade de votos é o vencedor, com exceção da categoria Melhor Filme, que é votado por cada participante em formato de ranking, ou seja, cada jurado pode votar nos candidatos de forma ranqueada, por ordem de preferência. Segundo a regra, os votos são redistribuídos até que um candidato atinja 50% + 1 destes.

Essa etapa vai de 26 de fevereiro a 5 de março.





