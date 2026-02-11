A- A+

Cinema Oscar 2026: Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho marcam presença na tradicional foto dos indicados Tradicional almoço da Academia antecede cerimônia em março

Os indicados ao Oscar 2026 se reuniram na terça-feira (10), em Los Angeles, nos Estados Unidos, para o tradicional almoço promovido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O evento, que antecede a cerimônia, terminou com a clássica foto oficial que reúne representantes dos principais filmes do ano.

O ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho marcaram presença na imagem coletiva ao lado de grandes estrelas de Hollywood. Em publicação nas redes sociais, o diretor comentou o clima do evento.

“A Academia reuniu os indicados desse ano num almoço astral. Ao final, uma foto coletiva. Acho que a melhor festa de formatura que eu já fui. Muito divertida”, escreveu.

Os brasileiros estão indicados pelo filme “O Agente Secreto”, longa que disputa quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco.

A foto oficial deste ano reúne nomes como Emma Stone, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan e Elle Fanning. Também estiveram presentes Teyana Taylor, Jessie Buckley, Amy Madigan, Chloé Zhao, Jacob Elordi, Rose Byrne, Yorgos Lanthimos e Kate Hudson, entre outros.

Foto oficial dos indicados ao Oscar 2026. | Foto: Richard Harbaugh/The Academy

O encontro reúne artistas de diferentes áreas do cinema e costuma ser um dos momentos mais aguardados da temporada de premiações, funcionando como uma espécie de “formatura” dos indicados.

O tradicional registro costuma viralizar nas redes sociais por concentrar, em uma única imagem, alguns dos principais artistas da indústria cinematográfica mundial.

A cerimônia do Oscar 2026 acontece no dia 15 de março, em Los Angeles. Assim como na edição anterior, o comediante Conan O'Brien será o apresentador da 98ª edição da premiação.

